[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak.\r

","shortLead":"Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak.\r

","id":"20200520_Kormanyhivatal_idosotthon_gondozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d0868-f28c-489c-a7af-ab241fc279c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kormanyhivatal_idosotthon_gondozott","timestamp":"2020. május. 20. 15:27","title":"Kormányhivatali dolgozók és idősotthonok vezetői fosztottak ki gondozottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f23e426-0542-4c87-8d9e-97b400605401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus megakasztotta a költözés folyamatait, a kivitelezés sem kezdődött még el. Legkorábban 2025-2026 fordulóján nyílhat újra a múzeum.","shortLead":"A koronavírus megakasztotta a költözés folyamatait, a kivitelezés sem kezdődött még el. Legkorábban 2025-2026...","id":"20200522_iparmuveszeti_muzeum_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f23e426-0542-4c87-8d9e-97b400605401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eea404-4c3f-4e53-9941-b00fe4c5a224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_iparmuveszeti_muzeum_felujitas","timestamp":"2020. május. 22. 12:25","title":"Öt év múlva nyithat legkorábban az Iparművészeti Múzeum, a járvány is lassítja a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem látták el rendesen a kórházban. ","shortLead":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem...","id":"20200522_esztergom_regina_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e185d1-dc5e-4b04-93ae-65cadecb805f","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_esztergom_regina_korhaz","timestamp":"2020. május. 22. 12:48","title":"Bangóné: Meghalt egy 33 éves nő, mert nem látták el megfelelően a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","shortLead":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","id":"20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078bbbb-a72f-4ed7-9f7d-885761939725","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","timestamp":"2020. május. 21. 08:38","title":"Döntött a kormány: lehet ottalvós nyári táborokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csak az Unió jogszabályai állnak a magyar törvények fölött – mondta ki az Alkotmánybíróság. Az Európai Unió Bíróságának egyedi ítéletei nem. Ez az állásfoglalás különösen fontos a német alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése után.","shortLead":"Csak az Unió jogszabályai állnak a magyar törvények fölött – mondta ki az Alkotmánybíróság. Az Európai Unió Bíróságának...","id":"20200521_alkotmanybirosag_magyar_torvenyek_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb2bb7-1a0c-41e9-9dee-f2af423a816b","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_alkotmanybirosag_magyar_torvenyek_europai_unio","timestamp":"2020. május. 21. 16:56","title":"Elébe ment az Alkotmánybíróság annak, hogy tranzitzóna-ügyben állást kelljen foglalnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön Nagy-Britanniában.","shortLead":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön...","id":"20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc1834-e4ed-47ff-b709-b31efa05ba21","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","timestamp":"2020. május. 22. 05:40","title":"Megkezdődött a húszperces koronavírus teszt próbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum elemzése szerint az április havi GDP is hatalmasat zuhant.","shortLead":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum...","id":"20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f87aaf-47a5-4f47-9b9e-6d4f3e68c5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 21. 14:23","title":"Óriásit esett a magyar háztartások fizetőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd7ca56-a35b-4d95-bb94-442919692402","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A sevillai La Gitana Loca az első olyan söröző Spanyolországban, ahol egy robot méri az italokat. \r

\r

","shortLead":"A sevillai La Gitana Loca az első olyan söröző Spanyolországban, ahol egy robot méri az italokat. \r

\r

","id":"20200520_Robotcsapos_a_sorbarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd7ca56-a35b-4d95-bb94-442919692402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cd69bd-dc2c-4f48-9899-87a10c9e4085","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Robotcsapos_a_sorbarban","timestamp":"2020. május. 20. 14:05","title":"Mit szólna ahhoz, ha egy robot csapolná a sörét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]