Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14732725-7d73-49ab-94c8-199e143e2f5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláír egy, a közösségi oldalakról szóló elnöki rendeletet, de azt egyelőre senki sem tudja, hogy mit tartalmaz.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláír egy, a közösségi oldalakról szóló elnöki rendeletet, de azt egyelőre senki...","id":"20200528_twitter_facebook_donald_trump_rendelet_kozossegi_oldal_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14732725-7d73-49ab-94c8-199e143e2f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da69c40-bb0a-478c-b6f9-ed404c89c7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_twitter_facebook_donald_trump_rendelet_kozossegi_oldal_szabalyozas","timestamp":"2020. május. 28. 14:03","title":"Már készül a rendelet, amellyel Trump odacsap a Facebooknak és a Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt annyit megenged a Bank of England, hogy ételt és gyógyszert vegyenek.","shortLead":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt...","id":"20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f291d0-2d83-480c-838d-8d33e73654c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 06:27","title":"Élelmiszert és gyógyszert vásárolhatnak a venezuelai aranytartalékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24 milliárdos közbeszerzést. A szolgáltatást 20, és opcionálisan további 20 új busszal fogja ellátni.","shortLead":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24...","id":"20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a575d7-e358-472e-994b-dd66ac645deb","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","timestamp":"2020. május. 29. 14:29","title":"Mégsem érkezik új buszos szolgáltató Budapestre, új buszok viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdaságunk szinte minden szegmensében jókora lassulást mért a Központi Statisztikai Hivatal, azóta, hogy ideért a koronavírus. Egyedül a lakossági fogyasztás maradt a régi. ","shortLead":"A gazdaságunk szinte minden szegmensében jókora lassulást mért a Központi Statisztikai Hivatal, azóta, hogy ideért...","id":"20200529_ksh_gdp_gazdasag_novekedes_ipar_fogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17154a44-cd78-41b7-937a-7dad14eac810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_ksh_gdp_gazdasag_novekedes_ipar_fogyasztas","timestamp":"2020. május. 29. 11:02","title":"Kiadták a részletes számokat: így lépett a fékre a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","shortLead":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","id":"20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca21904c-ed50-40a9-b7d3-09832d34f9b9","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","timestamp":"2020. május. 28. 09:17","title":"A távoktatás veszélyei: meztelenül besétált a képbe a gyereke óráján egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem jár vissza az esküvői fotós előlege, pedig a menyasszony meghalt.","shortLead":"Nem jár vissza az esküvői fotós előlege, pedig a menyasszony meghalt.","id":"20200528_eskuvo_fotos_halal_eloleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5595469c-fc3e-43f2-a2e7-609b7fb838fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_eskuvo_fotos_halal_eloleg","timestamp":"2020. május. 28. 12:23","title":"A fotóscég ajánlata a gyászoló vőlegénynek: a következő esküvőjén felhasználhatja az előleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","id":"20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123dec1a-e668-412f-b7e4-5f42800cfe36","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","timestamp":"2020. május. 28. 09:30","title":"Nem akar visszamenni az irodába az új-zélandiak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett új támogatására. A koronavírus-járvány kitörésekor hirdette meg a kormány a Diákhitel Pluszt, de arról nem volt szó, hogy azt különös feltételhez köti. Azok a diákok vannak különösen nehéz helyzetben, akik nemcsak pénz, hanem munka nélkül is maradtak. A cégek ugyanis a járványhelyzet idején először a diákmunkásoktól váltak meg. A szövetkezetek szerint sok jóra a nyári szünetben se számítsanak a diákok. ","shortLead":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett...","id":"20200529_Nem_kaphattak_Diakhitel_Pluszt_azok_akik_mar_felvettek_a_nyelvtanulasi_hitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52d9821-dc03-4b8a-ad77-ded024964963","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Nem_kaphattak_Diakhitel_Pluszt_azok_akik_mar_felvettek_a_nyelvtanulasi_hitelt","timestamp":"2020. május. 29. 11:05","title":"Nem kaphattak Diákhitel Pluszt azok, akik már felvették a nyelvtanulási kölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]