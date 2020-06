Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gondatlan nagyszülőt 17 évre ítélte az oklahomai bíróság.","shortLead":"A gondatlan nagyszülőt 17 évre ítélte az oklahomai bíróság.","id":"20200612_felforrosodott_auto_kaszino_nagyszulo_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092d05d8-181a-4401-b842-082eb80c0f9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_felforrosodott_auto_kaszino_nagyszulo_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 12. 18:30","title":"Felforrósodott autóban halt meg egy gyermek, miközben nagymamája kaszinózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"HVG","category":"360","description":"A közelmúlt megjelenései közül ezeket az írott tartalmakat ajánljuk olvasásra.","shortLead":"A közelmúlt megjelenései közül ezeket az írott tartalmakat ajánljuk olvasásra.","id":"202024_konyv__csonkulasok_trianon_100","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fead2525-2158-4b8a-9668-f84384ba0ad9","keywords":null,"link":"/360/202024_konyv__csonkulasok_trianon_100","timestamp":"2020. június. 12. 16:00","title":"Ajánló: különleges Trianon-kiadvány és 400 oldal reménykedően búskomor líra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az OMSZ azt kéri, hogy 11 és 15 között kerüljék a napozást, mert 15-20 perc alatt leéghetnek.","shortLead":"Az OMSZ azt kéri, hogy 11 és 15 között kerüljék a napozást, mert 15-20 perc alatt leéghetnek.","id":"20200611_uv_sugarzas_riasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a547c958-0b25-4582-a864-d6d9e23ab06c","keywords":null,"link":"/elet/20200611_uv_sugarzas_riasztas","timestamp":"2020. június. 11. 20:34","title":"Nagyon erős UV-sugárzás várható pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Budapest és a nagyvárosok fellélegezhetnek.","shortLead":"Budapest és a nagyvárosok fellélegezhetnek.","id":"20200611_Kulonleges_gazdasagi_ovezetek_megusszak_a_nagyvarosok_hogy_ugy_jarjanak_mint_a_God","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38afd86-3548-4eaf-a324-5aa07550fa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Kulonleges_gazdasagi_ovezetek_megusszak_a_nagyvarosok_hogy_ugy_jarjanak_mint_a_God","timestamp":"2020. június. 11. 15:34","title":"Különleges gazdasági övezetek: megússzák a nagyvárosok, hogy úgy járjanak, mint a Göd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6d1efb-fe9f-4b31-b75a-1f9be1e90e38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges olasz sportkocsiért több mint 800 millió forintnyi dollárt fizetett új tulajdonosa. ","shortLead":"A különleges olasz sportkocsiért több mint 800 millió forintnyi dollárt fizetett új tulajdonosa. ","id":"20200611_egy_ferrari_enzo_megdontotte_az_eddigi_online_aukcios_arrekordot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6d1efb-fe9f-4b31-b75a-1f9be1e90e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f18a19-92d7-4178-bf75-883dfdd2d83e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_egy_ferrari_enzo_megdontotte_az_eddigi_online_aukcios_arrekordot","timestamp":"2020. június. 11. 06:41","title":"Egy Ferrari Enzo megdöntötte az eddigi online aukciós árrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6f6660-6882-4367-8e42-8f4247ce6403","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200611_Marabu_Feknyuz_A_fonok_nem_latja_at_a_terepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6f6660-6882-4367-8e42-8f4247ce6403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7a50a2-53e9-4a6c-8407-621aa72d1a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Marabu_Feknyuz_A_fonok_nem_latja_at_a_terepet","timestamp":"2020. június. 11. 16:35","title":"Marabu Féknyúz: A főnök nem látja át a terepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde3632-0159-4633-a6e0-1c2a0794de8c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nehezen találnánk még egy videojátékot, amely olyan rögös úton ért el a megjelenés fázisába, mint a Naughty Dog közelgő újdonsága. A PlayStation4-exkluzív Last of Us 2 ezt leszámítva igazi karakán munka, amely csuklóból hozza az első rész legfontosabb jellemzőit.","shortLead":"Nehezen találnánk még egy videojátékot, amely olyan rögös úton ért el a megjelenés fázisába, mint a Naughty Dog közelgő...","id":"20200612_the_last_of_us_part_2_teszt_kritika_velemeny_naughty_dog_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffde3632-0159-4633-a6e0-1c2a0794de8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f935ddd-fe48-4bd6-a961-c2ec8d3c1f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_the_last_of_us_part_2_teszt_kritika_velemeny_naughty_dog_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2020. június. 12. 11:00","title":"Vannak jó és izgalmas videojátékok – és van a Last of Us 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók interjúk alapján írtak monológokat, Magyarországról a Katona József Színház vett részt a projektben. ","shortLead":"Az alkotók interjúk alapján írtak monológokat, Magyarországról a Katona József Színház vett részt a projektben. ","id":"20200612_Koronavirus_Tortenetek_Europabol_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe8a8df-d80f-4042-9c72-0f02b31348f1","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Koronavirus_Tortenetek_Europabol_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2020. június. 12. 13:14","title":"Már elérhető a koronavírusról szóló nemzetközi produkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]