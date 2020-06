Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41ff0d5f-f258-40e9-a0bd-bc35c73022b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétféle megjelenéssel is felbukkant a Volkswagen Tiguan méretű elektromos újdonsága.","shortLead":"Kétféle megjelenéssel is felbukkant a Volkswagen Tiguan méretű elektromos újdonsága.","id":"20200618_Volkswagen_ID4_kemfotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ff0d5f-f258-40e9-a0bd-bc35c73022b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b6cf10-1c43-4321-b95f-0a2f85098a35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Volkswagen_ID4_kemfotok","timestamp":"2020. június. 18. 10:41","title":"Láthatóan rajtra kész a Volkswagen ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen.","shortLead":"Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen.","id":"20200618_itm_jogositvany_hatarido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49157cc-62fe-4892-9fbd-5b096c81b09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_itm_jogositvany_hatarido","timestamp":"2020. június. 18. 09:13","title":"Fél évvel meghosszabbítják a jogosítványszerzéssel kapcsolatos határidőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre és szombatra már kiadták a figyelmeztetést a várható viharok miatt, de nem kell teljesen elcsüggedni, lesz napsütés is.","shortLead":"Péntekre és szombatra már kiadták a figyelmeztetést a várható viharok miatt, de nem kell teljesen elcsüggedni, lesz...","id":"20200618_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4e939e-103b-4fa1-8e0c-03b18998a4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 18. 15:17","title":"A hétvégét sem ússzuk meg: zivatar és felhőszakadás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 10. rész. Az epizódban Füst Milán versét Takács Nóra Diána mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe3982-ce87-4422-bfed-2ee7bddd0193","keywords":null,"link":"/360/20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","timestamp":"2020. június. 17. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Móricz Zsigmond novelláját felolvassa: Csuja Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk Kardos Péterrel, az SSI SCHÄFER magyarországi ügyvezetőjével, aki szerint a válságból való kilábalás során a technológiai előrelépés mellett a humántőke fejlesztése a legfontosabb.","shortLead":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk...","id":"20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4017a81-efc5-45c3-a86f-658549430861","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","timestamp":"2020. június. 18. 14:30","title":"\"Arra számítok, hogy idén már lesz érzékelhető visszarendeződés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalokért felelős helyettes államtitkár sorozatban lemondta találkozóit az érdekképviselettel.","shortLead":"A fiatalokért felelős helyettes államtitkár sorozatban lemondta találkozóit az érdekképviselettel.","id":"20200617_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_pedagogusok_ifjusagi_tagozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed0182-5f8f-4654-908e-60c254f355da","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_pedagogusok_ifjusagi_tagozat","timestamp":"2020. június. 17. 13:58","title":"Rácz Zsófia négy hónapon keresztül nem ért rá beszélgetni a PSZ ifjúsági tagozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem megállapodott egy gyógyszergyártó céggel a koronavírus elleni vakcina gyártásáról. Az oltónyagot csak akkor kezdik el forgalmazni, ha az emberi tesztelésen is beválik.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem megállapodott egy gyógyszergyártó céggel a koronavírus elleni vakcina gyártásáról. Az oltónyagot...","id":"20200618_vakcia_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18ed922-7815-49c8-babe-7918d5f17b4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_vakcia_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. június. 18. 21:26","title":"Nagy-Britanniában belekezdenek a vakcinagyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyilatkozott a hvg.hu-nak a vasalódeszkás videója miatt megbüntetett tanár, újabb botránykönyv jön Trumpról, a britek már vakcinát gyártanak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nyilatkozott a hvg.hu-nak a vasalódeszkás videója miatt megbüntetett tanár, újabb botránykönyv jön Trumpról, a britek...","id":"20200619_Radar360_Ezrek_emlekeztek_Benedek_Tiborra_egyseges_parkolas_jon_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26449697-1615-4303-9439-932942bf38e0","keywords":null,"link":"/360/20200619_Radar360_Ezrek_emlekeztek_Benedek_Tiborra_egyseges_parkolas_jon_Budapesten","timestamp":"2020. június. 19. 08:00","title":"Radar360: Ezrek emlékeztek Benedek Tiborra, egységes parkolás jön Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]