Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett igényt.","shortLead":"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett...","id":"20200621_Noveli_a_karosanyagkibocsatast_az_elektromos_mobilitasra_valo_atallas_eroltetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cf130e-3d81-4ac5-8a14-3ddf9997501d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Noveli_a_karosanyagkibocsatast_az_elektromos_mobilitasra_valo_atallas_eroltetese","timestamp":"2020. június. 21. 10:18","title":"Növeli a károsanyag-kibocsátást az elektromos mobilitásra való átállás erőltetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddab6bd9-ed90-4621-9244-4d98f125f54c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett.","shortLead":"A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett.","id":"20200622_tokebefektetes_aimotive_onvezeto_auto_varga_mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddab6bd9-ed90-4621-9244-4d98f125f54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13201285-e6d5-4c45-a1af-9cc10c1fb10d","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_tokebefektetes_aimotive_onvezeto_auto_varga_mihaly","timestamp":"2020. június. 22. 15:29","title":"Hatmilliárdos tőkbefektetést kapott a magyar önvezetőautó-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","shortLead":"Az ipari bizalmi index júniusban csak az egyharmadát dolgozta le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének.\r

\r

","id":"20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ab0409-65f7-4b18-abd8-7459e5eed1e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_A_magyarok_egyre_optimistabban_latjak_a_penzugyi_helyzetuket","timestamp":"2020. június. 22. 07:19","title":"Javulnak a gazdaság kilátásai, optimistábban látják pénzügyi helyzetüket a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb halott azonban nincs. ","shortLead":"Újabb halott azonban nincs. ","id":"20200621_Koronavirus_nyolccal_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae8897d-18d2-4400-b805-80d7117eaa7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Koronavirus_nyolccal_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 21. 09:09","title":"Koronavírus: nyolccal nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","shortLead":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","id":"20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c179d10-d2b4-4489-b38e-050e9ad7a7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","timestamp":"2020. június. 22. 13:03","title":"Kevesebbet tudunk a földi óceánok mélyéről, mint a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","shortLead":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","id":"20200622_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e2dcf-f0ac-4783-a32c-70f807872dca","keywords":null,"link":"/elet/20200622_idojaras","timestamp":"2020. június. 22. 06:37","title":"Felhőszakadásra és zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO...","id":"20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be7ced4-da3d-45c2-998f-b68945684380","keywords":null,"link":"/360/20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","timestamp":"2020. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Veszélyben lehet az Index, kétharmaddal nyert Orbán szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Valójában a munka rekordgyorsasággal zajlik. Ha a jövő év elejére – a Covid-19 betegség megjelenése után nagyjából másfél éven belül – meglenne az oltás, márpedig léteznek ilyen előrejelzések, akkor a tudósok minden eddiginél gyorsabbak lennének. Az ebola elleni oltás például tíz év alatt jutott el a fejlesztéstől az alkalmazásig.","shortLead":"Valójában a munka rekordgyorsasággal zajlik. Ha a jövő év elejére – a Covid-19 betegség megjelenése után nagyjából...","id":"20200622_koronavirus_elleni_vedooltas_fejlesztese_mikor_lesz_vakcina_kiserletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c8e8c1-89b2-45f2-9782-07033f91dc7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_koronavirus_elleni_vedooltas_fejlesztese_mikor_lesz_vakcina_kiserletek","timestamp":"2020. június. 22. 11:05","title":"Hol késik a vakcina? Miért tart ilyen sokáig a koronavírus elleni oltás fejlesztése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]