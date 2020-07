Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni európai hálózatát a Zöld Gigabit Net projekt keretein belül. A cég szerint infrastruktúrája a jövőben is fenntartható módon fog növekedni, kizárólag szél-, nap- és vízenergia felhasználásával. A telekommunikációs szolgáltató azt is vállalta, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő vállalati ügyfeleknek segítséget nyújt a saját szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésében, a következő tíz év során globálisan összesen 350 millió tonna értékben.","shortLead":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni...","id":"20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d53e4-f5a3-4058-b9b1-6c567e1ca4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","timestamp":"2020. július. 17. 11:33","title":"A Vodafone átállítja teljes európai hálózatát, hogy 100%-ban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben a kontinens nagy részén elég hűvös az idő.","shortLead":"Miközben a kontinens nagy részén elég hűvös az idő.","id":"20200717_spanyolorszag_forrosag_kanikula_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f22823c-a553-41ff-8493-81f8a9518710","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_spanyolorszag_forrosag_kanikula_idojaras","timestamp":"2020. július. 17. 15:23","title":"45 fokos meleg tarolja le a napokban Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","shortLead":"Rekordidő alatt utasították el a momentumos képviselő panaszát.","id":"20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b81ae72-ca3b-4069-829e-06375b151d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906ee76f-91d5-4bec-bded-a7145e48520a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Furgen_cselekszik_az_ugyeszseg_a_kispesti_korrupcios_ugyben","timestamp":"2020. július. 17. 14:27","title":"Fürgén cselekszik az ügyészség a kispesti korrupciós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a főpolgármester szerint kivételesen hallgatott a józan hangokra.","shortLead":"A kormány a főpolgármester szerint kivételesen hallgatott a józan hangokra.","id":"20200716_Karacsony_arrol_hogy_elmarad_az_augusztus_20i_tuzijatek_Orulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152224f1-d6e7-4148-ae61-ff3e3c8ee96f","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Karacsony_arrol_hogy_elmarad_az_augusztus_20i_tuzijatek_Orulok","timestamp":"2020. július. 16. 12:20","title":"Karácsony arról, hogy elmarad az augusztus 20-i tűzijáték: Örülök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49f988a-0fa1-4642-831d-052be48cd57e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez egy 6500 éves agyagszobor. Az MTI tudósítása szerint szobrocska.","shortLead":"Ez egy 6500 éves agyagszobor. Az MTI tudósítása szerint szobrocska.","id":"20200716_Bemutattak_a_Egerszegi_Venuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49f988a-0fa1-4642-831d-052be48cd57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fceb41-602a-4dd6-b4c0-2257d3a91884","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Bemutattak_a_Egerszegi_Venuszt","timestamp":"2020. július. 16. 14:50","title":"Bemutatták az Egerszegi Vénuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","shortLead":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","id":"20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8633f-73d0-47f3-b17b-4b8e30f92963","keywords":null,"link":"/sport/20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","timestamp":"2020. július. 17. 12:10","title":"Zidane: Csapatmunka nélkül nem lettünk volna bajnokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még főleg anyukája hátára csimpaszkodva cipelteti magát.



","shortLead":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még...","id":"20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc543c6-b5bf-42fb-81b1-a84361204f83","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","timestamp":"2020. július. 17. 16:51","title":"A hétvégét is bearanyozza a most született budapesti hangyász-kölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc4131f-b545-493a-a1f5-f7b17043fb99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az is kiderül, hogy korábban valaki fertőzött volt-e.","shortLead":"Az is kiderül, hogy korábban valaki fertőzött volt-e.","id":"20200717_koronavirus_teszt_verminta_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc4131f-b545-493a-a1f5-f7b17043fb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a4054b-5134-48d5-bde3-cbb0196fd4ac","keywords":null,"link":"/elet/20200717_koronavirus_teszt_verminta_ausztralia","timestamp":"2020. július. 17. 18:41","title":"A vírusfertőzést 20 perc alatt kimutató tesztet készítettek ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]