Több mint tízezer, néhány centiméteres bébiteknőst engedtek a tengerbe Bali partjainál pénteken, a természetvédők így próbálják megvédeni a védett teknősfaj populációját – számolt be a hírről a Guardian.

Az akcióban a helyiek és önkéntesek is részt vettek.

Az olajzöld fattyúteknős egyébként elterjedt, de azért számít védettnek, mert csak néhány arra alkalmas hely van, ahol fészket tudnak rakni. Balin is egyre kevesebb helyen költenek a teknősök, azonban úgy tűnik, a fennmaradásukért tett erőfeszítések sikeresek.

Egy felnőtt egyed egyébként körülbelül 34-50 kilós lesz és akár 70 centiméteresre is megnőhet. A tengeri teknőspopuláció meredeken csökkent az elmúlt években a vadászat, a fészekhelyek elveszítése és amiatt is, hogy begyűjtik a tojásaikat és halászhálókba is gyakran végzetesen belegabalyodnak.

A helyi környezetvédelmi központ egyébként tervezi, hogy úgynevezett zöld zónákat hoz létre a szállodáktól távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának a teknősök.