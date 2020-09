Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3889f399-2fd4-4fa5-8dd8-876e6cb0cc30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötelességüknek érezték, hogy szolidarítsanak a hallgatói által elbarikádozott egyetemmel.","shortLead":"Kötelességüknek érezték, hogy szolidarítsanak a hallgatói által elbarikádozott egyetemmel.","id":"20200902_Kortars_koltok_tartottak_tuntetest_az_SZFEert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3889f399-2fd4-4fa5-8dd8-876e6cb0cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a2e42a-9071-49cb-bf9d-05d15205b5ef","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Kortars_koltok_tartottak_tuntetest_az_SZFEert","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:35","title":"Kortárs költők tartottak tüntetést az SZFE-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos szerint a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka tovább is adja a fertőzést.","shortLead":"A tiszti főorvos szerint a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka...","id":"20200902_Muller_Cecilia_maszk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587346d-fd25-441b-acc0-f3a644a72d48","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Muller_Cecilia_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:45","title":"Müller Cecília maszkban kérte a fiatalokat, vigyázzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737bee7e-1c72-428e-9c2d-1d0a50484589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára helyez tiltólistára népszerű kínai mobilappokat az egyik indiai minisztérium. Az alkalmazásokat egyetlen india állampolgár sem töltheti le a telefonjára vagy táblagépére.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára helyez tiltólistára népszerű kínai mobilappokat az egyik indiai minisztérium...","id":"20200903_india_mobilapp_alkalmazas_tiltas_pubg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=737bee7e-1c72-428e-9c2d-1d0a50484589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6096cb4-30b6-48f5-8530-361ece8ad39e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_india_mobilapp_alkalmazas_tiltas_pubg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"India kormánya megtiltotta 118 alkalmazás használatát, mert szerintük veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43657c7-6f8f-4b05-9694-2ad28e59b61b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régiek közül már csak néhányan maradtak.","shortLead":"A régiek közül már csak néhányan maradtak.","id":"20200901_index_szerkesztoseg_impresszum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a43657c7-6f8f-4b05-9694-2ad28e59b61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66001b-3f73-4ef8-beb5-33da8a110185","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_index_szerkesztoseg_impresszum","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:46","title":"Elkezdték feltölteni az Index impresszumát az új munkatársakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek most, hogy a kormány szeptembertől ismét lezárta a határt a külföldi turisták előtt. Stratégia nincs, csak a remény, hogy egy hónap múlva enyhülhetnek a szabályok. Ma egyeztetnek a szakmai szervezetek.","shortLead":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek...","id":"20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f72d08-acc0-464c-942f-377141715d47","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:30","title":"\"Szinte minden szálloda bezárhat Budapesten\" – ezt várják az újabb határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt, hogy az ilyesfajta gyógyszerhelyettesítők akkor is hatásosak lehetnek, ha a beteg tudja milyen szert vett be.","shortLead":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt...","id":"20200902_hatasos_placebo_magyarazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda0565-6829-4910-91b5-90212054fc36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_hatasos_placebo_magyarazat","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:03","title":"A kísérlet eredménye: még akkor is hatásos volt a placebo, amikor a beteg tudta, hogy hatástalan a szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200902_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9d585-c2c6-49eb-865f-76b4a0e1e127","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:01","title":"Kevés felhő, sok napsütés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3d56eb-e0cd-4b54-a241-3c66e4ed501e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna egykori miniszterelnöke Facebookon közölte, hogy túlvan az életveszélyen.","shortLead":"Ukrajna egykori miniszterelnöke Facebookon közölte, hogy túlvan az életveszélyen.","id":"20200902_timosenki_ukrajna_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d56eb-e0cd-4b54-a241-3c66e4ed501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af32172-0471-4f1a-b940-23ebb1861c4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_timosenki_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:48","title":"Timosenko már nincs válságos állapotban, de még kezelésre szorul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]