[{"available":true,"c_guid":"893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vo'Euganeo óvodája az elmúlt hónapokban szűrőközponttá alakult, de most újra gyerekek mehetnek oda.","shortLead":"Vo'Euganeo óvodája az elmúlt hónapokban szűrőközponttá alakult, de most újra gyerekek mehetnek oda.","id":"20200907_Ujranyitott_az_elso_teljes_karanten_ala_vett_europai_telepules_ovodaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93955b-98ae-4f8c-8cd2-88992806352d","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Ujranyitott_az_elso_teljes_karanten_ala_vett_europai_telepules_ovodaja","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:35","title":"Újranyitott az első teljes karantén alá vett európai település óvodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e823c62d-1982-43e0-80f4-fc99c3caf0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer Predator X25 nevű monitora az Nvidia szerint másodpercenként 360-szor frissíti a képernyőt, hogy a játékosok minél folyamatosabb képet és zökkenőmentesebb átmeneteket lássanak.","shortLead":"Az Acer Predator X25 nevű monitora az Nvidia szerint másodpercenként 360-szor frissíti a képernyőt, hogy a játékosok...","id":"20200908_nvidia_acer_predator_x25_gamer_monitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e823c62d-1982-43e0-80f4-fc99c3caf0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f6e8bf-d8e4-4a01-9bea-80cf5d76d6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_nvidia_acer_predator_x25_gamer_monitor","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:03","title":"Lehetetlen szemmel lekövetni az új Acer monitor képfrissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még a biotermékeknél sem alacsony számok jöttek ki.","shortLead":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még...","id":"20200909_etel_kornyezetterheles_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036a3a0a-73c7-410c-8368-1fc462a0a455","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_etel_kornyezetterheles_arak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Duplájára nőne az ételek ára, ha beszámítanák a környezetterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13638ac-66fc-44e2-b28d-cd11ecdc85c7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Alig van iparág, amelyet ne ütött volna meg a koronavírus – és ez akkor is igaz, ha olyanokról van szó, amelyek nem legálisak. Ahogy a cégvezetők tömegei kénytelenek voltak az elmúlt fél évben újragondolni az üzleti terveiket, ugyanúgy kényszerült újratervezésre a szervezett bűnözés is. Ráadásul sokakkal ellentétben ők még csak kormányzati mentőövet sem kérhetnek, legalábbis a világ szerencsésebb pontjain.","shortLead":"Alig van iparág, amelyet ne ütött volna meg a koronavírus – és ez akkor is igaz, ha olyanokról van szó, amelyek nem...","id":"20200909_koronavirus_maffia_szervezett_bunozes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13638ac-66fc-44e2-b28d-cd11ecdc85c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0dd1c0-849f-4e92-a577-fca12584098f","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_koronavirus_maffia_szervezett_bunozes_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:00","title":"Így írta át a koronavírus a maffia üzleti terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosság viszonylag sok eurót vett, mikor 345 forinton volt az árfolyam, és sok pénz került a bankszámlákra.","shortLead":"A lakosság viszonylag sok eurót vett, mikor 345 forinton volt az árfolyam, és sok pénz került a bankszámlákra.","id":"20200908_Kevesbe_penzeli_a_lakossag_az_allamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf072cb4-3079-4b61-955c-66d0235ad2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_Kevesbe_penzeli_a_lakossag_az_allamot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:16","title":"Kevésbé pénzeli a lakosság az államot, pedig nagy szükség lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14976719-3f5d-4330-8be6-dd4cbab707e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többek között Pásztor Erzsi és Makranczi Zalán főszereplésével készül az első magyar szkeccsfilm, amely a karantén időszakát dolgozza fel öt történeten keresztül. ","shortLead":"Többek között Pásztor Erzsi és Makranczi Zalán főszereplésével készül az első magyar szkeccsfilm, amely a karantén...","id":"20200907_Bucsu_az_epelmejusegtol__magyar_film_keszul_a_karantenrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14976719-3f5d-4330-8be6-dd4cbab707e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdbb3e0-9772-485b-a35f-9252786a6673","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Bucsu_az_epelmejusegtol__magyar_film_keszul_a_karantenrol","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:40","title":"Búcsú az épelméjűségtől – magyar film készül a karanténról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen furcsa háztartási baleset történt Franciaországban. ","shortLead":"Egészen furcsa háztartási baleset történt Franciaországban. ","id":"20200907_Robbanas_elektromos_legycsapo_Franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16637b86-01de-4f9a-8d24-76560251df00","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Robbanas_elektromos_legycsapo_Franciaorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:45","title":"Le akart csapni egy legyet, felrobbantotta a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megfékezhetetlen a koronavírus-járvány, egymillió eurós díjat kapott egy magyar tudós, Navalnijt kihozták a kómából. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója..","shortLead":"Megfékezhetetlen a koronavírus-járvány, egymillió eurós díjat kapott egy magyar tudós, Navalnijt kihozták a kómából...","id":"20200908_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57da39f8-5417-426f-b719-1ca4ce8e20cd","keywords":null,"link":"/360/20200908_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:00","title":"Radar360: Se Brexit, se papi nőtlenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]