[{"available":true,"c_guid":"b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná őket onnan tavasztól az ősz végéig.","shortLead":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná...","id":"20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb1517f-f600-4134-9cf8-919fac921b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:20","title":"Kitiltanák kedvenc mátrai útvonalukról a motorosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A minmari vezető az indoklás szerint szemet hunyt az országában élő, főként muzulmán rohingja kisebbséget érő támadások és jogsértések felett.","shortLead":"A minmari vezető az indoklás szerint szemet hunyt az országában élő, főként muzulmán rohingja kisebbséget érő támadások...","id":"20200910_emberi_jogok_aung_szan_szu_kji_nobel_bekedij_szaharov_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd12eec-1184-40f3-812b-257a3fca3c86","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_emberi_jogok_aung_szan_szu_kji_nobel_bekedij_szaharov_dij","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:14","title":"Felfüggesztették Aung Szan Szú Kjí tagságát a Szaharov-díjasok közösségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6007018-2e23-43e7-a29a-35dd59dc3c04","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Régi és új pszichés helyzetekkel szembesülhetünk a koronavírus újabb hazai fellobbanása után. Belső Nóra pszichiáter írásában javaslatokkal él arra nézve, hogyan készülhetünk fel az újabb lelki megmérettetésre.","shortLead":"Régi és új pszichés helyzetekkel szembesülhetünk a koronavírus újabb hazai fellobbanása után. Belső Nóra pszichiáter...","id":"20200910_A_masodik_hullamnak_ezek_lehetnek_a_lelki_kihivasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6007018-2e23-43e7-a29a-35dd59dc3c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d21972-c65e-4df5-9f80-ab21e1f6b0a1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200910_A_masodik_hullamnak_ezek_lehetnek_a_lelki_kihivasai","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:45","title":"Belső Nóra: A második hullámnak ezek lehetnek a lelki kihívásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett osztály otthonról, digitálisan tanul tovább.","shortLead":"Az érintett osztály otthonról, digitálisan tanul tovább.","id":"20200910_koronavirus_gimnazium_buda_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b29d65c-3980-4cbb-9a3a-4215a221dc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_gimnazium_buda_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:05","title":"Három diák koronavírusos egy budai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan a magasabb hozam reményében a részvénypiacokon is kipróbálják magukat, vagy részvényalapokba fektetnek. Pedig már itthon is vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak felelősen gondolkozó, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek részvényeibe fektetnek.","shortLead":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan...","id":"20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a1826-78d1-45a6-8d1b-0c76693dd6a7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:30","title":"Így kereshet pénzt a környezetvédelemmel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát, és átalakulhat, egyszersmind még átláthatatlanabbá válhat a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gazdasági hátországa.","shortLead":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát...","id":"202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf3cfd-ba72-4c5e-9a8f-4a297f717b12","keywords":null,"link":"/360/202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:00","title":"Mészáros vs. Mészáros: mekkora a válás tétje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, hogy a volt államtitkár jövőre kezdhet az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, hogy a volt államtitkár jövőre kezdhet az Egyesült Államokban. ","id":"20200909_takacs_szabolcs_washingtoni_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87aa0440-40b9-4a77-a34e-f6a7de7ffc22","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_takacs_szabolcs_washingtoni_nagykovet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:31","title":"Takács Szabolcs lehet a washingtoni nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561592e4-a2df-4ccc-b167-c863de8b6dde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fokkal kényelmesebben is megtervezhetők már a Waze-béli útvonaltervek. Az újdonság magyar felhasználók számára is elérhető.","shortLead":"Egy fokkal kényelmesebben is megtervezhetők már a Waze-béli útvonaltervek. Az újdonság magyar felhasználók számára is...","id":"20200911_utazastervezes_waze_navigacio_utvonal_atkuldese_telefonra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=561592e4-a2df-4ccc-b167-c863de8b6dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa69a39-15e9-4093-b748-0ee5de28c088","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_utazastervezes_waze_navigacio_utvonal_atkuldese_telefonra","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:03","title":"Remek újítás a Waze-ben: átküldheti telefonjára a számítógépen összerakott tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]