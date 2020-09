Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","shortLead":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","id":"20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac4194e-1617-46f0-b649-f729c5fb0aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:33","title":"Győrfi Pál visszatér a képernyőkre a második hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus lett az MSZP egyik társelnöke. 