Nyilvánosságra hozta legfrissebb jelentését a madárvédelem nemzetközi szervezete, a BirdLife International. A szeptember 30-án ismertetett összefoglaló, a State of the World’s Birds 2020 a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján szereplő 11 000 faj globális kihalási kockázatát mérte fel.

A 2019-es besoroláshoz képest 26 fajt soroltak fel magasabb, 35-öt pedig alacsonyabb fenyegetettségi kategóriákba.

A madárfajok létét több tényező veszélyezteti, így az illegális vadászat, a mezőgazdaság, a fakitermelés, az invazív idegen fajok, a vadászat, az éghajlatváltozás. A Birdlife szerint csak Európában, a mediterrán régióban és Ázsiában évente legalább 13, legfeljebb 43 millió madarat ejtenek el illegálisan, köztük számos fenyegetett és veszélyeztetett fajt. A kutatók megvizsgálták a 359 tengeri madárfajt is, és arra a megállapításra jutottak, hogy közülük 165-öt veszélyeztetnek az invazív fajok, 100-at az illegális vadászat, 96-ot pedig az éghajlatváltozás és annak következményei. A szervezet szerint több ázsiai énekesmadár is a kihalás szélére sodródott, vagy került át a veszélyeztetett kategóriába.

A 2020-as jelentés apropóját az adta, hogy idén jár le a tíz évvel ezelőtt tett vállalások határideje, amelyeket a világ országai tettek biológiai sokféleség csökkenésének megállítására. Összességében elmondható, hogy a madarak megmentését szolgáló célok közül csak keveset sikerült teljesíteni.

A Magyar Madártani Egyesület szerint bár több esetben látszanak előrelépések, a természeti sokféleség csökkenésének fő okai továbbra is fennállnak. Az egyesület szerint az egyik legriasztóbb tendenciának a mezőgazdasági területek természeti sokféleségének világszerte tapasztalható összeroppanását látja, amelyet a magyarországi adatok is alátámasztanak. Az MME az Közös Agrárpolitika (KAP) áfogó reformját javasolja uniós és hazai szinteken is, ezt elősegítendő egy javaslatot is kidolgoztak.