[{"available":true,"c_guid":"8b6cfef6-61d3-48aa-bbc3-7e9f51ea40c4","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Nem a Hupikék törpikék legújabb epizódjában tűnt fel a tekintélyes méreteket öltő Törpilla, hanem a martonvásári Országos Óriástök Mérő Versenyen a Brunszvik kastély parkjában.","shortLead":"Nem a Hupikék törpikék legújabb epizódjában tűnt fel a tekintélyes méreteket öltő Törpilla, hanem a martonvásári...","id":"20201016_Torpilla_alaposan_meghizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6cfef6-61d3-48aa-bbc3-7e9f51ea40c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381872cd-b8ed-4129-9f88-d9e21e76f815","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Torpilla_alaposan_meghizott","timestamp":"2020. október. 16. 09:18","title":"Törpilla alaposan meghízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1733de-a188-47b1-b0c9-c1560a1f85c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben hírbe hozták a Windows beépített víruskergetőjét, hogy kártékony fájlokat tölthet le. Most pedig a Windows Update-ről hírlik, hogy rosszindulatú állományokat futtathat.","shortLead":"Nemrégiben hírbe hozták a Windows beépített víruskergetőjét, hogy kártékony fájlokat tölthet le. Most pedig a Windows...","id":"20201015_windows_update_biztonsagi_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1733de-a188-47b1-b0c9-c1560a1f85c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a207c95c-dd8a-4c1f-80c6-c3e6a4c67e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_windows_update_biztonsagi_problema","timestamp":"2020. október. 15. 11:03","title":"Van egy kis gond a Windows rendszerfrissítő funkciójával: kártevő is bejuthat rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három évszakban vizsgálták a Baradla levegőjének hatását, és úgy tűnik, jót tesz.","shortLead":"Három évszakban vizsgálták a Baradla levegőjének hatását, és úgy tűnik, jót tesz.","id":"20201016_Javitottak_a_betegek_allapotat_a_probaterapiak_Aggteleken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c1942a-d5af-4848-9d1e-411d640215d4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Javitottak_a_betegek_allapotat_a_probaterapiak_Aggteleken","timestamp":"2020. október. 16. 17:22","title":"Segíthet az aggteleki barlangi levegő a légzőszervi megbetegedésben szenvedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre kihegyezett új támogatásokat, mint amilyenek az adókedvezmények, a hiteltámogatások, a vásárlási támogatások.","shortLead":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre...","id":"20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014aad7-6016-4f78-9498-23b7b61b7c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","timestamp":"2020. október. 16. 11:05","title":"A Fidesz családbarátnak nevezett rendszere inkább tehetőscsalád-barát rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrébb hozták az őszi szünetet, a hallgatóknak menniük kell. ","shortLead":"Előrébb hozták az őszi szünetet, a hallgatóknak menniük kell. ","id":"20201016_Szarka_Gabor_Pentek_estig_mindenkinek_el_kell_hagynia_az_SZFE_epuleteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d9c37-bace-4f6d-b17b-6bf6bbe7e7f8","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_Szarka_Gabor_Pentek_estig_mindenkinek_el_kell_hagynia_az_SZFE_epuleteit","timestamp":"2020. október. 16. 11:54","title":"Szarka Gábor: Péntek estig mindenkinek el kell hagynia az SZFE épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. október. 15. 07:30","title":"A koronavírus felértékelte a kockázatkezelést a nagyvállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt kérik az emberektől, hogy bármi is történik, fizikailag ne avatkozzanak be. ","shortLead":"Azt kérik az emberektől, hogy bármi is történik, fizikailag ne avatkozzanak be. ","id":"20201016_SZFE_sajtotajekoztato_Titkos_Egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d013b-1e56-429d-a4cd-3fb7f408fddf","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_sajtotajekoztato_Titkos_Egyetem","timestamp":"2020. október. 16. 15:15","title":"Hatkor kiderül, mit lépnek az SZFE hallgatói, a támogatók már szervezkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két, nagyon jellegzetes illatot nem érez.","shortLead":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két...","id":"20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2810f4-f4d4-438f-bb8d-176a9909587d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","timestamp":"2020. október. 16. 08:03","title":"Kutatók mondják: ha ezt a két szagot nem érzi, jó eséllyel koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]