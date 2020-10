Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország a középmezőnyben van, és figyelmeztetett: mindnyájunk felelőssége a közös védekezés. Kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy Szlávik János közlése szerint a lélegeztetőgépre kerülő koronavírusos betegek 50 százalékát levehetik a gépről, és „ad absurdum” akár meg is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország...","id":"20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841c8c9-f6fe-423f-9fc0-2b1e0af5f7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 19. 13:26","title":"Müller Cecília: A Szent László kórházban a lélegeztetettek 50 százaléka lekerül a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit? Az előfizetésünket ráadásul bárkivel meg is oszthatjuk, amivel a saját költségünket csökkenthetjük.","shortLead":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit...","id":"20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a0a44-35db-407d-b773-96a2d6445f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","timestamp":"2020. október. 18. 17:19","title":"Az autópiac Netflixe akar lenni a Lynk & Co","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","shortLead":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","id":"20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac64dd-de31-449d-b4d2-c6db0f45a31c","keywords":null,"link":"/sport/20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","timestamp":"2020. október. 19. 18:06","title":"Két helyen tört el a kerékpáros világbajnok keze, miután egy hirtelen fékező motorossal ütközött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn egy gyümölcsszedő férfira ráijesztett a lyukói medve. A város rendészei keresik az állatot, a lovas polgárőröket végül nem vetik be.","shortLead":"Hétfőn egy gyümölcsszedő férfira ráijesztett a lyukói medve. A város rendészei keresik az állatot, a lovas polgárőröket...","id":"20201019_miskolc_medve_lyukovolgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23016602-e013-4ba8-8ef3-3ef302d1ea20","keywords":null,"link":"/elet/20201019_miskolc_medve_lyukovolgy","timestamp":"2020. október. 19. 21:41","title":"Egy játszótéren is látták a miskolci medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt Vietnámban.","shortLead":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt...","id":"20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bc8d83-a414-4d2a-82a3-d1c423175887","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","timestamp":"2020. október. 18. 12:36","title":"Árvíz és földcsuszamlás sújtja Vietnámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccec3ac1-2110-440c-9fbe-8a78ef4f4341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengerentúlon forgalomba kerülő iPhone 12-esekbe egy másik antennát is épített az Apple, annak nyoma felfedezhető a készülék oldalán. Az európai kiadásba nem véletlenül nem került bele az egység.","shortLead":"A tengerentúlon forgalomba kerülő iPhone 12-esekbe egy másik antennát is épített az Apple, annak nyoma felfedezhető...","id":"20201019_apple_amerikai_iphone_12_mmwave_antenna_5g_halozat_internetezes_usa_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccec3ac1-2110-440c-9fbe-8a78ef4f4341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24701aa3-5e21-40ff-9eab-cfb3873dc453","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_amerikai_iphone_12_mmwave_antenna_5g_halozat_internetezes_usa_europa","timestamp":"2020. október. 19. 07:33","title":"Mi az az extra csík az új iPhone-ok oldalán? Az európai modelleken miért nincs ott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Margit hídtól a Lánchídig sodort a Duna vize egy fiatal férfit, a rendőrök kimentették.","shortLead":"A Margit hídtól a Lánchídig sodort a Duna vize egy fiatal férfit, a rendőrök kimentették.","id":"20201019_duna_margit_hid_ugras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e5a6ae-df57-4fca-9127-663684d9d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05402d69-2b9a-429e-a792-da965355d56b","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_duna_margit_hid_ugras","timestamp":"2020. október. 19. 17:44","title":"Beugrott a Dunába a Margit hídról egy 19 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","shortLead":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","id":"20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361a2f9-fd05-4c4c-a0bf-5ab3a94c3a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","timestamp":"2020. október. 18. 15:53","title":"Vége a találgatásoknak: Banksy elismerte, hogy ő készítette a nottinghami házfalon feltűnt graffitit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]