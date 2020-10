Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújul az Antenna Hungária által biztosított digitális földfelszíni műsorszórás, a százezrek tévézését biztosító mindigTV. A név- és arculatváltás mellett maga a kínálat is változik.","shortLead":"Megújul az Antenna Hungária által biztosított digitális földfelszíni műsorszórás, a százezrek tévézését biztosító...","id":"20201023_foldfelszini_digitalis_musorszoras_mindigtv_megujulas_november_arculatvaltas_csomagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524e5d-66fc-4b02-b688-2bab50085a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_foldfelszini_digitalis_musorszoras_mindigtv_megujulas_november_arculatvaltas_csomagok","timestamp":"2020. október. 23. 12:03","title":"Százezreket érintő változás jön a tévézésben, megújul az ingyenes és a fizetős mindigTV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A feltétel: fektessenek be vagy bővítsenek sokat.","shortLead":"A feltétel: fektessenek be vagy bővítsenek sokat.","id":"20201023_Penzt_ad_a_kormany_kepzesekre__egyeseknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03374f97-273e-45a0-98c0-051c14b4c76a","keywords":null,"link":"/kkv/20201023_Penzt_ad_a_kormany_kepzesekre__egyeseknek","timestamp":"2020. október. 23. 12:12","title":"Pénzt ad a kormány képzésekre - egyeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":" A magyar háztartások elméletben fontosnak tartják a környezetet kímélő megoldásokat, azonban a háztartási eszközeik kiválasztásában és a szokásaikban nem mindig tartják szem előtt ezeket az értékeket - derült ki az IKEA svéd lakberendezési vállalat megbízásából készült felmérésből.","shortLead":" A magyar háztartások elméletben fontosnak tartják a környezetet kímélő megoldásokat, azonban a háztartási eszközeik...","id":"20201024_Csak_akkor_kornyezettudatos_a_magyar_ha_sporol_is_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c6bbd4-e154-4edc-b431-f9466d0b5667","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Csak_akkor_kornyezettudatos_a_magyar_ha_sporol_is_vele","timestamp":"2020. október. 24. 09:13","title":"Csak akkor környezettudatos a magyar, ha spórol is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délutánra hívta össze az egyetemi szenátust a Szegedi Tudományegyetem vezetése. Értesüléseink szerint a tanácskozás legfőbb kérdése az intézmény nevének megváltoztatása lesz.","shortLead":"Hétfő délutánra hívta össze az egyetemi szenátust a Szegedi Tudományegyetem vezetése. Értesüléseink szerint...","id":"20201023_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltas_szent_gyorgyi_tudomanyegyetem_szte_szu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0240c16-b1f3-475d-881c-918ab3b541ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltas_szent_gyorgyi_tudomanyegyetem_szte_szu","timestamp":"2020. október. 23. 08:15","title":"Megváltoztatnák a Szegedi Tudományegyetem nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak enni.","shortLead":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak...","id":"20201024_koronavirus_hotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e6ea73-02c5-4f34-8184-e52e07f6f5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_koronavirus_hotel","timestamp":"2020. október. 24. 10:33","title":"Egy kézikönyvvel veszi fel a harcot a koronavírus ellen a turisztikai ügynökség a hotelekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Azt kéri az Európai Parlament, hogy számolják fel a digitális szakadékot az oktatás területén, a járvány miatt ugyanis sokan kimaradnak az iskolákból. Voltak olyan tagállamok, ahol a diákok 32 százaléka nem fért hozzá a távoktatáshoz tavasszal.","shortLead":"Azt kéri az Európai Parlament, hogy számolják fel a digitális szakadékot az oktatás területén, a járvány miatt ugyanis...","id":"20201022_Az_EP_a_digitalis_szakadek_felszamolasat_keri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27497709-ce5b-4b01-9507-5a1c844da337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Az_EP_a_digitalis_szakadek_felszamolasat_keri","timestamp":"2020. október. 22. 11:09","title":"A diákok harmada nem fért hozzá a távoktatáshoz, az EP a digitális szakadék felszámolását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","shortLead":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","id":"20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253f58f3-c6a3-4059-8065-7a8502db6abc","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","timestamp":"2020. október. 22. 13:26","title":"Megjelent a 2021-es kakáló kutyás naptár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez. A csapatra a belső elhárítás mellett a felvásárlási célpontok átvilágításakor is számíthat Orbán első számú oligarchája.","shortLead":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez...","id":"202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b684aeb-25eb-4701-aa7a-1f94da6167b6","keywords":null,"link":"/360/202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","timestamp":"2020. október. 22. 11:00","title":"Mészárosnak jó oka van arra, hogy saját cégére bízza személye és vagyona védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]