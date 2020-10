Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d116e166-3b7c-4a99-9021-8fbbbf0d8fa2","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","timestamp":"2020. október. 20. 12:02","title":"Több száz dolgozóját elbocsátja a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyáron készült felmérés alapján a magyarok többsége még takarításra is hamarabb használja a csapvizet, mint ivásra.","shortLead":"Egy nyáron készült felmérés alapján a magyarok többsége még takarításra is hamarabb használja a csapvizet, mint ivásra.","id":"20201019_ivoviz_csapviz_hasznalata_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bd81e-782e-434b-9f81-330d418dc77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_ivoviz_csapviz_hasznalata_felmeres","timestamp":"2020. október. 19. 21:32","title":"Megnézték, ki mire használja a csapvizet – érdekes eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál elképzelte, milyen motivációs idézeteket készíthetnénk az egykori gazdasági miniszter ötletei alapján. ","shortLead":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál...","id":"20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21ecbc-3f4e-499c-85d9-98880f916fe6","keywords":null,"link":"/360/20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","timestamp":"2020. október. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Matolcsy eltalálta, hogy mekkora növekedés lesz, csak az előjelét nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c2eb6e-8155-4c79-b6ab-1c5e1c00b636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Forbes legfrissebb, 58 országot érintő felmérése szerint a Samsung került a világ legjobb munkaadóit felsorakoztató lista élére. Az élmezőnyben finoman szólva is felülreprezentált a technológiai és telekommunikációs szektor.","shortLead":"Az amerikai Forbes legfrissebb, 58 országot érintő felmérése szerint a Samsung került a világ legjobb munkaadóit...","id":"20201021_forbes_statista_a_legjobb_munkaadok_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c2eb6e-8155-4c79-b6ab-1c5e1c00b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd236a-3025-4f08-ae53-0b03f06eb35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_forbes_statista_a_legjobb_munkaadok_2020","timestamp":"2020. október. 21. 10:03","title":"Melyik cégnél jó most dolgozni? Íme a Forbes listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákia látványosan megúszta a Covid első hullámát, de a másodikat minden tekintetben sokkal nehezebben kezeli és viseli a szlovák társadalom. S nemcsak a szélsőjobbos fociultrák, hanem mások mellett a kreatív ipar munkásai vagy a tanárok és tanítók is. A kormányzat pedig belefáradt a járványkezelésbe.","shortLead":"Szlovákia látványosan megúszta a Covid első hullámát, de a másodikat minden tekintetben sokkal nehezebben kezeli és...","id":"20201020_Szeretettel_Pozsonybol_Koronavirusjarvany__fogy_a_turelem_lazul_a_fegyelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20909a8-2919-4cfa-a0ac-5c1382ca1b3a","keywords":null,"link":"/360/20201020_Szeretettel_Pozsonybol_Koronavirusjarvany__fogy_a_turelem_lazul_a_fegyelem","timestamp":"2020. október. 20. 13:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Koronavírus-járvány – fogy a türelem, lazul a fegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Miután a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a DK ingyenes koronavírustesztről szóló népszavazási kérdését, a párt már arról adott ki közleményt, hogy a járványügyi kockázat miatt mégsem akar népszavazást.","shortLead":"Miután a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a DK ingyenes koronavírustesztről szóló népszavazási kérdését...","id":"20201019_dk_nepszavazas_nvb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c172c-2661-465c-b4ed-9e69530e5973","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_dk_nepszavazas_nvb","timestamp":"2020. október. 19. 18:22","title":"Kihátrált a DK a népszavazási kezdeményezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is 0,6 százalék az alapkamat. A befektetők a Monetáris Tanács magyarázatára várnak.","shortLead":"Továbbra is 0,6 százalék az alapkamat. A befektetők a Monetáris Tanács magyarázatára várnak.","id":"2020102_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8930fcfb-029b-47c1-bbe3-9d6b55b499b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/2020102_mnb_monetaris_tanacs_alapkamat_arfolyam","timestamp":"2020. október. 20. 14:21","title":"Az alapkamat nem változott, a jegybank magyarázatán múlik a forint árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","shortLead":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","id":"20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b0ebe-4f15-4ecf-8c5c-ce400529c50d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","timestamp":"2020. október. 20. 18:40","title":"Maszk nélkül rendelt, ezért rúgták ki a vírusszkeptikus orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]