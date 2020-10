Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33968a02-8de1-42c1-b6ef-3a3a5097245b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a műsor tizedik szériája lesz. ","shortLead":"Ez már a műsor tizedik szériája lesz. ","id":"20201027_Hamarosan_indul_a_jubileumi_Valo_Vilag_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33968a02-8de1-42c1-b6ef-3a3a5097245b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27d1944-0320-46fc-af1a-f424706c2df2","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Hamarosan_indul_a_jubileumi_Valo_Vilag_10","timestamp":"2020. október. 27. 09:25","title":"Tizedszer is elindul a kukkoló-show: indul a jubileumi Való Világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6758d-9427-4924-a03f-3c39a395f5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya még akkor is félig öntudatlan volt, amikor kiérkezett megvizsgálni egy állatorvos.","shortLead":"A kutya még akkor is félig öntudatlan volt, amikor kiérkezett megvizsgálni egy állatorvos.","id":"20201026_allatkinzas_apc_kutya_postas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6758d-9427-4924-a03f-3c39a395f5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2dfd8e-38c5-475f-ace5-ee0205df41e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_allatkinzas_apc_kutya_postas","timestamp":"2020. október. 26. 12:05","title":"Láncra kötve vonszoltak egy félholt kutyát Apcon, a postás mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány egy részét behajthatatlannak minősítették.","shortLead":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány...","id":"20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc991ab2-bd09-4f24-87ed-3ec5cff653a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","timestamp":"2020. október. 27. 07:39","title":"540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutyákat a bevetés előtt egy éven keresztül kondicionálták arra, hogy felismerjék a sakálok ürülékét. ","shortLead":"A kutyákat a bevetés előtt egy éven keresztül kondicionálták arra, hogy felismerjék a sakálok ürülékét. ","id":"20201026_keresokutya_aranysakal_velencei_to","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17661c94-7c07-4653-a0aa-fb6b9c88cca7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_keresokutya_aranysakal_velencei_to","timestamp":"2020. október. 26. 17:22","title":"Kutyákkal keresték az aranysakálokat a Velencei-tó környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbították az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások most folyó londoni fordulóját, amely az eredeti tervek szerint vasárnap este véget ért volna. A Downing Street szóvivője részletek nélkül azt közölte vasárnapi tájékoztatóján, hogy Michel Barnier, az Európai Bizottság tárgyalásvezetője szerdáig marad a brit fővárosban.","shortLead":"Meghosszabbították az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló...","id":"20201025_Meghosszabbitottak_a_lassan_mar_kinossa_valo_Brexitfolyamat_jelenlegi_targyalasi_fordulojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f40b9-d925-4b0c-96b3-969560d88e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Meghosszabbitottak_a_lassan_mar_kinossa_valo_Brexitfolyamat_jelenlegi_targyalasi_fordulojat","timestamp":"2020. október. 25. 17:32","title":"Meghosszabbították a lassan már kínossá váló Brexit-folyamat jelenlegi tárgyalási fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el és ezzel törvényi keretet biztosított egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el...","id":"20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58c5df-c6bc-4cb3-9f6c-ce7710ab2a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 17:16","title":"Szükségállapotot vezettek be Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb2de45-4a8a-45fa-aa32-fd9c2c975e3f","c_author":"","category":"sport","description":"A korábbi tervek szerint jövő májusban Budapesten lett volna a Nagy Rajt. ","shortLead":"A korábbi tervek szerint jövő májusban Budapesten lett volna a Nagy Rajt. ","id":"20201027_Giro_dItalia_Magyarorszag_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcb2de45-4a8a-45fa-aa32-fd9c2c975e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbe1f82-9d87-4eb0-b7f0-6397451455eb","keywords":null,"link":"/sport/20201027_Giro_dItalia_Magyarorszag_verseny","timestamp":"2020. október. 27. 06:04","title":"Giro d'Italia: Az igazgató szerint nem valószínű, hogy Magyarországról indul a jövő évi verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]