[{"available":true,"c_guid":"3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök megismételte, amit a Kreml szóvivője már elmondott: a hivatalos eredményt várják.","shortLead":"Az orosz elnök megismételte, amit a Kreml szóvivője már elmondott: a hivatalos eredményt várják.","id":"20201122_Putyin_elarulta_miert_nem_gratulalt_Bidennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2a4093-26ea-42bb-904b-9d42b01900f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Putyin_elarulta_miert_nem_gratulalt_Bidennek","timestamp":"2020. november. 22. 15:30","title":"Putyin elárulta, miért nem gratulált Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők egészséges alternatívát jelenthetnek, ez koránt sincs így – derül ki egy új vizsgálatból. ","shortLead":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők...","id":"202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd2a67-675c-48c1-a219-70abd56fbb61","keywords":null,"link":"/360/202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","timestamp":"2020. november. 22. 08:30","title":"Mindig cukormentes kólát kér? Egy 10 évig zajló kutatás szerint azzal is rosszul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","shortLead":"Az állat az egyik útszakasz felújítása során került a friss aszfaltréteg alá.","id":"20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b811280-184d-41e5-a75f-c1585e714f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_felig_leaszfaltoztak_egy_macskat_bacskiskun_megyeben","timestamp":"2020. november. 23. 07:59","title":"Félig leaszfaltoztak egy macskát Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"","category":"itthon","description":"A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na jó, meg a brazil elnök.","shortLead":"A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na...","id":"20201121_George_Clooney_nem_mondott_szepet_Orban_Viktorrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe921a50-12ff-4339-846c-63dfdacc579e","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_George_Clooney_nem_mondott_szepet_Orban_Viktorrol","timestamp":"2020. november. 21. 21:55","title":"George Clooney nem mondott szépet Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG ajánlójában.","shortLead":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG...","id":"20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7976f9f-cfff-46cc-97a0-ebc0f6814a2f","keywords":null,"link":"/360/20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","timestamp":"2020. november. 22. 13:40","title":"Újra Hitchcock törvénye érvényes, a film visszatalál a hálószobába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0bee7d-cff4-49e7-b0af-ef4e531e78c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három fiatal próbálja átrágni magát a 20. század történelmén, nagymamáik történetein keresztül. Egy angol kém, egy táncosnő a náci Németországból és egy magyar holokauszttúlélő mesél, miközben a fiatalok figyelnek, de sajátos humorukat sem adják fel. Nagyi projekt, első rész. ","shortLead":"Három fiatal próbálja átrágni magát a 20. század történelmén, nagymamáik történetein keresztül. Egy angol kém...","id":"20201121_Doku360_Nagyi_projekt_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c0bee7d-cff4-49e7-b0af-ef4e531e78c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc014e55-9697-4409-a3c8-70db1475eaf0","keywords":null,"link":"/360/20201121_Doku360_Nagyi_projekt_elso_resz","timestamp":"2020. november. 21. 19:00","title":"Doku360: Hitlert bemutatták apámnak, elég barátságosnak tűnt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f345f7-ff8a-4fdd-8c58-8586bde43f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi tettét támadásnak minősíthetik, nem viselt maszkot.","shortLead":"A férfi tettét támadásnak minősíthetik, nem viselt maszkot.","id":"20201123_Trump_tamogatoja_szandekosan_lehelt_ra_ket_nore_most_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f345f7-ff8a-4fdd-8c58-8586bde43f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651b7d4c-cd6b-43bc-9a5d-31aae3723d61","keywords":null,"link":"/elet/20201123_Trump_tamogatoja_szandekosan_lehelt_ra_ket_nore_most_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. november. 23. 11:31","title":"Trump támogatója szándékosan lehelt rá két nőre, most vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara közölte, hogy egy XIII. kerületi orvos a járvány első fővárosi háziorvos áldozata.","shortLead":"Az orvosi kamara közölte, hogy egy XIII. kerületi orvos a járvány első fővárosi háziorvos áldozata.","id":"20201123_covid_koronavirus_fertozes_haziorvos_budapest_hausherr_ildiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a320f31a-8fec-4fcb-aec7-bd95b292aa36","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_covid_koronavirus_fertozes_haziorvos_budapest_hausherr_ildiko","timestamp":"2020. november. 23. 12:47","title":"Covid-fertőzésben hunyt el egy budapesti háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]