[{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában, Ausztriában a teljes zár után is szigorú intézkedések maradhatnak.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában, Ausztriában a teljes zár után is szigorú...","id":"20201129_A_szomszedban_sem_akar_csitulni_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce843812-342e-484a-99df-ff090fa2e048","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_A_szomszedban_sem_akar_csitulni_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 29. 16:44","title":"A szomszédban sem akar csitulni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat eddig évi egymillió forinttal támogatta a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Mesemúzeumot. 