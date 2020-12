Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff0a789c-3131-4a58-90d6-67d85a2edd26","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Négy napjuk maradt a vendéglők és a szabadidős létesítmények vezetőinek, hogy éljenek az állami bértámogatással és járulékkedvezménnyel. Azon túl, hogy még a munkaszerződéseket is oldalanként szkennelve várja tőlük a kormányhivatal, érdemben ez a program nem segít rajtuk. ","shortLead":"Négy napjuk maradt a vendéglők és a szabadidős létesítmények vezetőinek, hogy éljenek az állami bértámogatással és...","id":"20201207_bertamogatas_vendeglatas_kedvezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff0a789c-3131-4a58-90d6-67d85a2edd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f22937-4eda-4efc-bbb6-1e3647571aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_bertamogatas_vendeglatas_kedvezmeny","timestamp":"2020. december. 07. 11:10","title":"„Borzasztó adminisztrációval jár” – vendéglősök a nekik járó állami bértámogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Katasztrófa volna, ha Magyarország végleg elfordulna Európától, ám az Unió országainak egységesen kell elutasítaniuk a lengyel és a magyar jogsértéseket, írja az osztrák Profil. ","shortLead":"Katasztrófa volna, ha Magyarország végleg elfordulna Európától, ám az Unió országainak egységesen kell elutasítaniuk...","id":"20201206_Osztrak_elemzo_A_szex_ilyen_is_meg_olyan_is_a_jogallamisag_azonban_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1547e892-e81d-4807-ac60-7f2e5736f617","keywords":null,"link":"/360/20201206_Osztrak_elemzo_A_szex_ilyen_is_meg_olyan_is_a_jogallamisag_azonban_nem","timestamp":"2020. december. 06. 09:00","title":"Osztrák elemző: A szex ilyen is, meg olyan is, a jogállamiság azonban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ülésezett reggel az operatív törzs, Müller Cecília tiszti főorvos közölte, a miniszterelnök ma bejelenti a döntést. ","shortLead":"Ülésezett reggel az operatív törzs, Müller Cecília tiszti főorvos közölte, a miniszterelnök ma bejelenti a döntést. ","id":"20201207_Operativ_torzs_orban_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c080e5b4-0d16-47ca-bc96-097d53694ead","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Operativ_torzs_orban_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 11:50","title":"Müller: Orbán ma bejelenti, milyen szabályok vonatkoznak karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef335d70-9ea9-4486-805e-9e79361cb026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állítólagos főbérlő felszívódott. ","shortLead":"Az állítólagos főbérlő felszívódott. ","id":"20201206_Alberletkeresok_budapesti_csalok_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef335d70-9ea9-4486-805e-9e79361cb026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf997d-bd4a-48a8-a480-9a2be3713cc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Alberletkeresok_budapesti_csalok_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 18:02","title":"Többmillió forinttal károsíthattak meg albérletkeresőket budapesti csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","shortLead":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","id":"20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb4019-0975-4f7b-a60f-0aac3d21909a","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","timestamp":"2020. december. 06. 11:35","title":"Fidesz-irodáknál plakátolt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb dolguk van az átállással, a beszállítók feladata nehezebb.","shortLead":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb...","id":"20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bc7ce4-84ac-4ea0-99a2-f7a86d4a908d","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","timestamp":"2020. december. 07. 06:16","title":"Sok beszállító még nem vett tudomást arról, hogy az elektromos autókkal is foglalkozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0a738f-5ce1-4f3a-80d8-29a72ccafdf6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. A negyedik, utolsó részben megnézzük, hogyan tudja egészségesen használni a videójátékot. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201206_Igy_tarthatja_keretek_kozott_a_videojatekozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0a738f-5ce1-4f3a-80d8-29a72ccafdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05674271-1ca4-404b-b909-b0410cd3dd2a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201206_Igy_tarthatja_keretek_kozott_a_videojatekozast","timestamp":"2020. december. 06. 20:15","title":"Így tarthatja keretek között a videójátékozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem csak az EU finanszírozása állhat le új költségvetés nélkül, de mély politikai válság is kialakulhat a magyar–lengyel vétó miatt. Erre figyelmeztet a Bloomberg helyzetértékelése, hozzátéve, hogy a helyzet igen súlyos. Megbénulhat a döntéshozatal, és mozgásba lendülhet a kétsebességes Európa terve.

","shortLead":"Nem csak az EU finanszírozása állhat le új költségvetés nélkül, de mély politikai válság is kialakulhat...","id":"20201207_Bloomberg_A_magyarlengyel_veto_megbenithatja_az_uniot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac4b186-ddfa-43f9-8841-45b9c2ecb20c","keywords":null,"link":"/360/20201207_Bloomberg_A_magyarlengyel_veto_megbenithatja_az_uniot","timestamp":"2020. december. 07. 08:30","title":"Bloomberg: A magyar–lengyel vétó megbéníthatja az uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]