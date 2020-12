Szerdán ismét nagy mennyiségű olaj jelent meg a szigetszentmiklósi csatornánál

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szolgáltató a DIGI néhány sportcsatornájával is bővítette a kínálatát.","shortLead":"A szolgáltató a DIGI néhány sportcsatornájával is bővítette a kínálatát.","id":"20201229_HirTV_Pesti_TV_UPC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e6ca46-32e0-4025-8e64-34dea5b51e96","keywords":null,"link":"/elet/20201229_HirTV_Pesti_TV_UPC","timestamp":"2020. december. 29. 19:43","title":"A HírTV nem, a Pesti TV viszont bekerült a UPC csomagjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az összehordott szemét és rongyok kaptak lángra a romos épületben.","shortLead":"Az összehordott szemét és rongyok kaptak lángra a romos épületben.","id":"20201229_Tuzeset_Vac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be95b64-01e3-44c5-9a0a-55d54df785e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Tuzeset_Vac","timestamp":"2020. december. 29. 20:28","title":"Kigyulladt egy épület Vácon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több gondozott már kórházba is került. A dolgozók között is vannak fertőzöttek, ők karanténba kerültek.","shortLead":"Több gondozott már kórházba is került. A dolgozók között is vannak fertőzöttek, ők karanténba kerültek.","id":"20201228_koronavirus_idosotthon_magyarboly_sok_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f4e9-6bf3-4c6c-be6f-03a7ec7f1a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_idosotthon_magyarboly_sok_fertozott","timestamp":"2020. december. 28. 20:54","title":"Majdnem mindenki koronavírusos egy magyarbólyi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közel nulla energiafogyasztású ingatlanok építését előíró szabályt elcsúsztatták fél évvel, a nagyobb családi házakat, legfeljebb hat lakásos társasházakat pedig egyszerű bejelentéssel lehet építtetni.","shortLead":"A közel nulla energiafogyasztású ingatlanok építését előíró szabályt elcsúsztatták fél évvel, a nagyobb családi...","id":"20201230_ingatlanpiac_kormanyrendelet_lakas_epites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4110bd-0d25-4b2e-8662-32280d05d419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_ingatlanpiac_kormanyrendelet_lakas_epites","timestamp":"2020. december. 30. 13:17","title":"Nagyot lökhet az ingatlanpiacon az éjszaka megjelent kormányrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan dolgokra is rákérdeznek az oltást megkapó egészségügyi dolgozóknál, amik a koronavírus elleni vakcinát gyártó Pfizer szerint nem számítanak kizáró oknak.\r

","shortLead":"Olyan dolgokra is rákérdeznek az oltást megkapó egészségügyi dolgozóknál, amik a koronavírus elleni vakcinát gyártó...","id":"20201229_oltas_elott_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b82b8-2ea8-42fd-854a-222f67846be2","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_oltas_elott_kerdoiv","timestamp":"2020. december. 29. 07:46","title":"Hosszú kérdőívvel faggatják az oltandókat, mielőtt megkapják a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötórás vita után, de nagy többséggel fogadták el tervezetet, amit már csak a Lordok Házának kell jóváhagynia.","shortLead":"Ötórás vita után, de nagy többséggel fogadták el tervezetet, amit már csak a Lordok Házának kell jóváhagynia.","id":"20201230_Brexit_londoni_alsohaz_EU_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520053c-8996-4dc7-af57-7a6e8e0ac496","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Brexit_londoni_alsohaz_EU_megallapodas","timestamp":"2020. december. 30. 16:14","title":"Brexit: a londoni alsóház jóváhagyta a megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","shortLead":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","id":"20201230_munkaszuneti_nap_december_24","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b62a662-6bfa-472a-a133-7d542a7ed68b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_munkaszuneti_nap_december_24","timestamp":"2020. december. 30. 06:01","title":"Nem lesz munkaszüneti nap december 24-e, mert a kormány szerint ártana a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","shortLead":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","id":"20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34461028-85f1-42e4-894e-cd0b8ec752d6","keywords":null,"link":"/sport/20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","timestamp":"2020. december. 30. 12:32","title":"A Barcelona edzője már el is engedte a bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]