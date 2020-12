Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok. A kormánypártok érezhetően veszítettek támogatottságukból, de nem az ellenzék javára. A Medián friss kutatása szerint szoros a verseny az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között. ","shortLead":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek...","id":"20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfb3fc2-7d70-4603-8087-fab4212dcd90","keywords":null,"link":"/360/20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","timestamp":"2020. december. 16. 13:00","title":"Medián: A Szájer-botrány után már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbcd36c-06cc-475f-a823-2f08637a6975","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első, óbudai luxuslakásprojektjének ügyében. A vállalkozó nyugtat. ","shortLead":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első...","id":"202050__csillaghegyi_lakopark__feljelentesek__csodok__zarlatos_berendezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcbcd36c-06cc-475f-a823-2f08637a6975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fe8231-3aa6-4b90-8e72-8289b38a930c","keywords":null,"link":"/360/202050__csillaghegyi_lakopark__feljelentesek__csodok__zarlatos_berendezes","timestamp":"2020. december. 16. 11:00","title":"Feljelentések és bírósági ügyek sorakoznak az óbudai luxuslakópark körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MSZP-s országgyűlési képviselő, jelenleg lelkészként tevékenykedő Donáth Lászlót a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház takarítónője jelentette fel, azért, mert állítása szerint Donáth bántalmazta őt.","shortLead":"A volt MSZP-s országgyűlési képviselő, jelenleg lelkészként tevékenykedő Donáth Lászlót a Gaudiopolis Békásmegyeri...","id":"20201216_donath_laszlo_nyomozas_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfa302b-9d38-4db1-9131-0699fab7a0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_donath_laszlo_nyomozas_bantalmazas","timestamp":"2020. december. 16. 17:44","title":"Hamarosan döntés születhet Donáth László ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba jelentette be a számokat.","shortLead":"Dömötör Csaba jelentette be a számokat.","id":"20201216_vakcinainfo_regisztracio_domotor_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e42e775-55e7-482b-a1fd-5e7effc86d75","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_vakcinainfo_regisztracio_domotor_csaba","timestamp":"2020. december. 16. 09:53","title":"200 ezren regisztráltak egy hét alatt oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a54185-c858-49c3-b338-4379044f8dbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Molsheimben, ahol a Bugatti székhelye van, kiállították a világ legdrágább autóját.\r

","shortLead":"A franciaországi Molsheimben, ahol a Bugatti székhelye van, kiállították a világ legdrágább autóját.\r

","id":"20201215_Uvegbura_alatt_tartjak_egy_francia_varoska_foteren_a_Bugatti_5_milliard_forintos_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a54185-c858-49c3-b338-4379044f8dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae4f80-ca31-4197-b87e-b1d163862d03","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Uvegbura_alatt_tartjak_egy_francia_varoska_foteren_a_Bugatti_5_milliard_forintos_autojat","timestamp":"2020. december. 15. 17:42","title":"Üvegbúra alatt tartják egy francia városka főterén a Bugatti 5 milliárd forintos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem omlott össze a munkaerőpiac, pörög a hitelezés, így sokkal gyorsabb lehet a kilábalás, mint a 2009-es válság után. Feltéve, hogy a járvány nem húzódik el, és 2021 közepére megtörténik a magyar lakosság átoltása. A magyar kormány is engedi elszállni a költségvetési hiányt és vele az államadósságot – feltehetően csak ideiglenesen.","shortLead":"Nem omlott össze a munkaerőpiac, pörög a hitelezés, így sokkal gyorsabb lehet a kilábalás, mint a 2009-es válság után...","id":"20201217_Jegybanki_jelentes_Ez_a_valsag_akkora_mint_a_2009es_de_szerencsere_teljesen_mas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57102833-3827-4482-aa8e-a587a3643081","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Jegybanki_jelentes_Ez_a_valsag_akkora_mint_a_2009es_de_szerencsere_teljesen_mas","timestamp":"2020. december. 17. 12:50","title":"Jegybanki jelentés: Ez a válság akkora, mint a 2009-es, de szerencsére teljesen más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dce4f8-0691-459e-a08e-567f45c74266","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.","shortLead":"Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.","id":"20201216_london_anglia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6dce4f8-0691-459e-a08e-567f45c74266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53d9f26-1cc6-4eee-bc88-d97d56195324","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_london_anglia_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:09","title":"Londonban és környékén a legmagasabb készenléti szint lépett életbe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","id":"20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b4a935-38ee-4645-b25d-41c2ab3f612e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","timestamp":"2020. december. 15. 21:05","title":"Szirénázó mentő mögött próbált kijutni a dugóból egy BMW-s Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]