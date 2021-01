Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Életveszélyt okozó testi sértés miatt vették őrizetbe az alsózsolcai rendőrök a férfit, aki az élettársát bántalmazta.","shortLead":"Életveszélyt okozó testi sértés miatt vették őrizetbe az alsózsolcai rendőrök a férfit, aki az élettársát bántalmazta.","id":"20210106_bantalmazas_eletveszely_alsozsolca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e037f0-5c31-4dba-a69d-3ddc0399e50c","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_bantalmazas_eletveszely_alsozsolca","timestamp":"2021. január. 06. 17:05","title":"Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba Alsózsolcán egy nőt, akit az élettársa bántalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52126862-204e-4107-9481-cd4c54312c12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tudni, hogy a januári Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy S21 családon kívül más eszközöket is bejelent a Samsung, többek között egy vezeték nélküli fülhallgatót, a Galaxy Buds Prót. Van, aki már meg is kaparintotta ezt a fülest, és egy úgynevezett kicsomagolós (unboxing) videót is készített róla.","shortLead":"Úgy tudni, hogy a januári Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy S21 családon kívül más eszközöket is bejelent a Samsung...","id":"20210106_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_unboxing_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52126862-204e-4107-9481-cd4c54312c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f88d674-b82b-47a4-aaff-62f74f35af20","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_galaxy_buds_pro_fulhallgato_unboxing_video","timestamp":"2021. január. 06. 10:03","title":"Még be sem jelentették, de már videón a Samsung új vezeték nélküli fülese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en hétfő este.","shortLead":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus...","id":"20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b5590f-43fa-461f-8d3a-457747f03090","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","timestamp":"2021. január. 04. 22:25","title":"Szlávik: az oltás más életminőséget is jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcc7b89-a7b9-4a44-b02d-1a14783efad3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a Volkswagen konszern népszerű kompaktjait, ugyanazzal a benzinmotorral és váltóval. Vajon az eredeti német modell vagy a kicsit izgalmasabb spanyol újragondolása a jobb választás?","shortLead":"Egymásnak eresztettük a Volkswagen konszern népszerű kompaktjait, ugyanazzal a benzinmotorral és váltóval. Vajon...","id":"20210105_vw_golf_a_seat_leon_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dcc7b89-a7b9-4a44-b02d-1a14783efad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba1ed94-4a6d-4115-b3fe-13dd9845e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_vw_golf_a_seat_leon_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. január. 05. 18:45","title":"Testvérpárbaj: VW Golf a Seat Leon ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma: az egyik az, hogy a járvány miatt sok embert szabadon bocsátottak, a másik pedig, hogy csökkent a bűnözés is. A legnagyobb mértékben Törökországban csökkent a rabok száma, de mindezek ellenére akadt olyan ország is, ahol tovább nőtt a bebörtönzöttek száma.","shortLead":"Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma...","id":"20210105_A_jarvany_miatti_lezarasok_kinyitottak_a_bortonkapukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dadff9-d096-4d3a-b1b7-54e029f8817f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210105_A_jarvany_miatti_lezarasok_kinyitottak_a_bortonkapukat","timestamp":"2021. január. 05. 16:15","title":"A járvány miatti lezárások Európa-szerte kinyitották a börtönkapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a DK vezetői megállapodtak abban, mik lennének a közös kormányzásuk alapjai. A Parlamentben írták alá az ezt bemutató dokumentumot.","shortLead":"A Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a DK vezetői megállapodtak abban, mik lennének a közös...","id":"20210105_ellenzek_program_alairas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d81d5-9c9c-4dee-95e4-c37f7bde06b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_ellenzek_program_alairas","timestamp":"2021. január. 05. 14:44","title":"Aláírták az ellenzéki pártok vezetői a dokumentumot, amely a közös kormányprogramjuk alapja lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","shortLead":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","id":"20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c31ae-4889-4935-9d38-0c213a564280","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 06. 17:16","title":"A Brexit másik hatása: felfüggesztettek 81 ezer .eu-s weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendőrök védik a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem hajlandó távozni a hatalomból, az alelnöke nyíltan fordult ellene, amikor az eredmény megváltoztatására kérte. Egy nő kritikus állapotban van, miután meglőtték.","shortLead":"Rendőrök védik a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe. Az amerikai elnök...","id":"20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda70e6-f81e-4dce-9482-477b12baa017","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","timestamp":"2021. január. 06. 20:26","title":"Trump hívei betörtek a Capitoliumba az elnökválasztás eredményét hitelesítő ülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]