Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta a magzatát a méhéből. Ha horrorisztikus volt a gyilkosság, amit Lisa Montgomery elkövetett, akkor horrorisztikus volt az élet is, amelyet addig élnie kellett. A halálbüntetésének a jogosságáról pedig az utolsó pillanatokban is vitatkoznak. Most egyelőre elhalasztották a kivégzését.



","shortLead":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta...","id":"20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e2b9e8-7d2d-4fa4-883f-bb53181255e6","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:00","title":"Felfoghatatlan borzalmakat hoz felszínre egy vitatott kivégzés Trump elnökségének utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi előírások betartásával dolgozni. Így ugyan megtorpant a magyar ipar, de a válság előtti szintnél és az egy évvel ezelőttinél is jobb maradt a teljesítménye.","shortLead":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi...","id":"20210113_ipar_termeles_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576951f7-bcf4-4ccc-acdf-6ace2f48c85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 13. 09:59","title":"Az autógyárak és beszállítóik tartják a válság előtti szint fölött a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan a cseroki nyelvet. ","shortLead":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan...","id":"20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386300b-9980-4f42-991c-ad68b578af48","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","timestamp":"2021. január. 13. 08:20","title":"Kihalhat a cseroki indiánok nyelve, ha nem kapják meg időben az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021 márciusáig már biztos nem térnek vissza Strasbourgba ülésezni az Európai Parlament képviselői – jelentette be az intézmény elnöke.","shortLead":"2021 márciusáig már biztos nem térnek vissza Strasbourgba ülésezni az Európai Parlament képviselői – jelentette be...","id":"20210113_Tovabb_bosszantja_az_EP_a_franciakat_a_Strasbourgtol_tavolmaradassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6185d6b1-fbd9-4c9a-9f5e-e61d87ccf7e5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Tovabb_bosszantja_az_EP_a_franciakat_a_Strasbourgtol_tavolmaradassal","timestamp":"2021. január. 13. 11:33","title":"Tovább bosszantja az EP a franciákat a Strasbourgtól távolmaradással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját. Ez ugyanakkor veszélyes lépés is volt – fogalmazott.","shortLead":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját...","id":"20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca391d-00b3-495c-b816-9c9d432f647c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 14. 08:33","title":"A Twitter vezérigazgatója egyáltalán nem ünnepli Trump kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d429cda3-0154-412e-8de5-823295ab0ebc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szájer botrányos távozása után megvan a néppárti delegáció elnöke.","shortLead":"Szájer botrányos távozása után megvan a néppárti delegáció elnöke.","id":"20210112_Gal_Kinga_neppart_Europai_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d429cda3-0154-412e-8de5-823295ab0ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816fcd96-ac56-4c13-a17a-2a1d713573e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Gal_Kinga_neppart_Europai_parlament","timestamp":"2021. január. 12. 20:08","title":"Gál Kinga veszi át Szájer József helyét a néppárti delegáció vezetőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead89b2a-7fbd-4af4-aa0d-8741495d37d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.","shortLead":"Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.","id":"20210112_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_feltekerheto_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead89b2a-7fbd-4af4-aa0d-8741495d37d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497a23c2-e845-4086-8ad2-85326d396b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_feltekerheto_kijelzo","timestamp":"2021. január. 12. 19:03","title":"Videó: Megmutatta az LG, milyen lehet a feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először hasonlították össze a koronavírusos betegek tüdejének immunsejtjeit más vírusokéval: súlyosabb komplikációkat okozhat.","shortLead":"Először hasonlították össze a koronavírusos betegek tüdejének immunsejtjeit más vírusokéval: súlyosabb komplikációkat...","id":"20210112_tudogyulladas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb370c5-a067-463a-9291-d5095493eba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_tudogyulladas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 21:29","title":"Amerikai tudósok szerint enyhévé kell tenni a covidot, eltűnni ugyanis nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]