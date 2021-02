Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4d372b-a94d-4301-9bcb-7a68ffe6ced1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A befagyott csatornák hívogatóak voltak egy kis korcsolyázásra, de aztán jött a melegedés.","shortLead":"A befagyott csatornák hívogatóak voltak egy kis korcsolyázásra, de aztán jött a melegedés.","id":"20210217_A_jeghideg_vizbol_kellett_kimenteni_a_korcsolyazokat_Amszterdamban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f4d372b-a94d-4301-9bcb-7a68ffe6ced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c2712d-77ca-4df7-b2cd-efc002d5d0d2","keywords":null,"link":"/elet/20210217_A_jeghideg_vizbol_kellett_kimenteni_a_korcsolyazokat_Amszterdamban__video","timestamp":"2021. február. 17. 10:03","title":"A jéghideg vízből kellett kimenteni a korcsolyázókat Amszterdamban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","id":"20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee4523c-2c35-4d8f-a6ae-5d60773c7890","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","timestamp":"2021. február. 18. 11:25","title":"Autó és villamos csattant össze Zuglóban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hackerek hollywoodi filmstúdiókat is megkárosítottak. Korábban azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást indítanak a mozik ellen, ha bemutatják a Kim Dzsong Unról szóló vígjátékot. ","shortLead":"A hackerek hollywoodi filmstúdiókat is megkárosítottak. Korábban azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást indítanak...","id":"20210218_Vademeles_eszakkoreai_programozo_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecd1f5-49b6-407c-9b28-24371895842d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Vademeles_eszakkoreai_programozo_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 06:44","title":"Vádat emeltek három észak-koreai programozó ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","shortLead":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","id":"20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00d8fc-7a80-440c-a01c-0eaa7f0b30da","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","timestamp":"2021. február. 16. 16:34","title":"Személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoznak az eltűnt szegedi képviselő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","shortLead":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","id":"20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e2780-1b38-4de4-ab2a-9cb50d88d6fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","timestamp":"2021. február. 16. 14:17","title":"Felfüggesztett börtönt kapott az élettársát bántalmazó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó és egy teherautó ütközött össze. Egy órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"Több autó és egy teherautó ütközött össze. Egy órával is megnőhet a menetidő.","id":"20210218_Baleset_miatt_tobb_kilometeres_a_dugo_az_M1esen_Biatorbagynal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feaaf74-3138-4488-a3b4-a69d159a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Baleset_miatt_tobb_kilometeres_a_dugo_az_M1esen_Biatorbagynal","timestamp":"2021. február. 18. 08:44","title":"Nyolc kilométeres dugó alakult az M1-esen Biatorbágynál egy baleset miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6a0994-a58f-48a5-90cb-45e9272b8d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb az egy főre jutó hulladékmennyiség.","shortLead":"Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb az egy főre jutó hulladékmennyiség.","id":"20210217_Hulladek_Europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a6a0994-a58f-48a5-90cb-45e9272b8d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cfb343-1c6a-479d-bb2b-6a5a9464c91d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_Hulladek_Europai_unio","timestamp":"2021. február. 17. 14:06","title":"Kiderült, egy év alatt mennyi szemetet termelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]