Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"915a3878-d095-4383-8e10-f9aeba31ebef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére.","shortLead":"A brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára...","id":"20210227_Vegso_bucsut_vettek_Sir_Captain_Tom_Mooretol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=915a3878-d095-4383-8e10-f9aeba31ebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd25e26-ba33-49b8-beaa-2492100c86c1","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Vegso_bucsut_vettek_Sir_Captain_Tom_Mooretol","timestamp":"2021. február. 27. 17:59","title":"Végső búcsút vettek Sir Captain Tom Moore-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ó. Bence elismerte, hogy a maszk miatt okozott sérülést egy csepeli busz egyik utasának.","shortLead":"Ó. Bence elismerte, hogy a maszk miatt okozott sérülést egy csepeli busz egyik utasának.","id":"20210226_keses_tamadas_busz_free_szfe_rendorseg_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1dbaf0-6546-42b9-b4a1-2048e375fe7c","keywords":null,"link":"/elet/20210226_keses_tamadas_busz_free_szfe_rendorseg_video","timestamp":"2021. február. 26. 17:16","title":"Közzétették a videót a Free SZFE-s maszkot viselő nő elleni késes támadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri a kormányrendelet a szabályokhoz való igazodásra.","shortLead":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri...","id":"20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa643c3-2da1-4249-83ba-a4437986bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","timestamp":"2021. február. 26. 06:21","title":"Jelen lehetett Orbán egy 200 fős búcsúztatáson, mert a vallási szertartás nem államilag meghatározott rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04a6c04-99d8-4fd9-bb8a-54d59fc1cda7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legerősebb sorozatgyártású 3 hengeres motorjában találtak még némi szunnyadó lóerőt. ","shortLead":"A világ legerősebb sorozatgyártású 3 hengeres motorjában találtak még némi szunnyadó lóerőt. ","id":"20210226_300_loero_3_hengerbol_a_toyota_gr_yaris_egy_kis_energiabomba_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04a6c04-99d8-4fd9-bb8a-54d59fc1cda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da70bf0-30c5-4120-ba40-c4a0078e7791","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_300_loero_3_hengerbol_a_toyota_gr_yaris_egy_kis_energiabomba_lett","timestamp":"2021. február. 26. 07:59","title":"300 lóerő 3 hengerből, a Toyota GR Yaris egy kis energiabomba lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Klubrádióval történteket egyesek hajlamosak racionalizálni - a politikai jelenségek magyarázatából illendőnek vélik száműzni a jellemet, a szubjektívet, a tébolyt, a pszichopatológiát. Másfelől ott van Klári néni, akinél napok óta csend van. Vélemény.","shortLead":"A Klubrádióval történteket egyesek hajlamosak racionalizálni - a politikai jelenségek magyarázatából illendőnek vélik...","id":"202108_szolt_aradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17be6878-4215-4fec-b6e8-945940bed4ed","keywords":null,"link":"/360/202108_szolt_aradio","timestamp":"2021. február. 26. 13:00","title":"Ónody Gomperz: Szólt a rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők, a szálláshely-szolgáltatók, az utazásszervezők, és a magántulajdonú buszos vállalkozók.","shortLead":"Öt havi munkáltatói adómentességet kaptak a vendéglátásban és a szabadidős ágazatban tevékenykedők...","id":"20210227_munkaltatoi_adomentesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b78e5-6afa-48f1-89c0-a1d7f1f9249b","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_munkaltatoi_adomentesseg","timestamp":"2021. február. 27. 09:02","title":"Márciusban is kérhetik a cégek a munkáltatói adómentességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e17be3f-d1dc-4519-8331-f438c0622589","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A lakosság felét is elérheti a megfertőzöttek száma India több részén, immunitást szerezve a koronavírussal szemben. A járvány mintha kezdene gyengülni a sűrűn lakott országban.","shortLead":"A lakosság felét is elérheti a megfertőzöttek száma India több részén, immunitást szerezve a koronavírussal szemben...","id":"202108__fellelegzo_india__anyajimmunitas_kuszoben__vermes_remenyek__gentrening","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e17be3f-d1dc-4519-8331-f438c0622589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b617e5-3984-4ed9-9cb8-2b20ee97cd6a","keywords":null,"link":"/360/202108__fellelegzo_india__anyajimmunitas_kuszoben__vermes_remenyek__gentrening","timestamp":"2021. február. 27. 13:00","title":"India a nyájimmunitás közelébe érhetett, de nem tudja, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 92 éves volt.","shortLead":"A színésznő 92 éves volt.","id":"20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b5baff3-6e66-45aa-b64f-a77db31af184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed93c5f-5708-46e1-a51d-76e40dcd18d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Meghalt_Olsavszky_Eva_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_alapito_tagja","timestamp":"2021. február. 27. 18:15","title":"Meghalt Olsavszky Éva, a Katona József Színház alapító tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]