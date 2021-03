Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"102af2bd-ff52-44b5-bc29-adb7baff373e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A keresleti és kínálati ár egyszerű közgazdasági összefüggéseiből következik, hogy a csok miatt is nőttek az ingatlanárak – magyarázta Novák Katalin. Arról is beszélt, hogy ugyan két hónap alatt 1400-zal kevesebb gyerek született, mint egy évvel korábban, nincs jele annak, hogy a családok lemondtak volna a gyerekvállalási terveikről.","shortLead":"A keresleti és kínálati ár egyszerű közgazdasági összefüggéseiből következik, hogy a csok miatt is nőttek...","id":"20210311_Novak_Katalin_csok_ingatlan_lakas_arak_szuletesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102af2bd-ff52-44b5-bc29-adb7baff373e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9a12db-a86c-41da-b856-9dd46e67a0ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Novak_Katalin_csok_ingatlan_lakas_arak_szuletesek","timestamp":"2021. március. 11. 08:37","title":"Novák Katalin: Biztosan növelte az ingatlanárakat a csok is, de nem tudjuk, mennyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli fülhallgatót.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli...","id":"20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb62d89-ce67-49f7-9f6f-2db6ec86e681","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","timestamp":"2021. március. 09. 16:03","title":"Megmutatta a OnePlus társalapítója, milyen lehet a vezeték nélküli fülhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől szemben című film, amelyben az alkotók a finn börtönökben működő resztoratív párbeszédekre fókuszálnak. Ennek keretén belül leültetik az elkövetőt az áldozatok hozzátartozóival. De kaphat-e bárki is válaszokat, ha megtörténik a megmagyarázhatatlan? Létezik-e bocsánat, ha valaki elkövette a megbocsáthatatlant?","shortLead":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől...","id":"20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c85243-c984-4ec7-bb31-4221e84d905c","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"„Nem feltétlenül kell megbocsátanom, de gyűlöletet sem kell éreznem többé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","shortLead":"Az előző év júliusi átlagkeresetet nem meghaladó jövedelem szintjére él majd a kedvezmény.","id":"20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c342f3de-c05a-4ebf-b0b9-a34ebd37fb9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Benyujtottak_a_25_even_aluliak_szjamentessegerol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2021. március. 10. 21:10","title":"Benyújtották a 25 éven aluliak szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről jelent meg rendelet.","shortLead":"A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről jelent meg rendelet.","id":"20210311_Lelegeztetogep_rendelet_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab1de50-183d-43c2-bc8b-23f038ad4431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Lelegeztetogep_rendelet_eladas","timestamp":"2021. március. 11. 06:10","title":"Lélegeztetőgépeket adna el a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap szerint Európa minden részéről ezt a kiskaput használják ki a síelni vágyók, közöttük magyarok is.","shortLead":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap...","id":"20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8740819a-8fc9-4404-b7f1-e1df1d545f95","keywords":null,"link":"/elet/20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","timestamp":"2021. március. 10. 07:52","title":"Százával jelentkeznek be külföldiek ideiglenes lakcímre Ausztriába, mióta csak az ott élők síelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányfő nehezen, de most úgy döntött, mindenek felett áll a járvány megfékezése, hiába sínyli meg az eddigi legszigorúbb korlátozásokat az amúgy is ezer sebből vérző gazdaság.","shortLead":"A kormányfő nehezen, de most úgy döntött, mindenek felett áll a járvány megfékezése, hiába sínyli meg az eddigi...","id":"202110_agynak_esett_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e20473-7e66-441e-b80e-6b02c4399131","keywords":null,"link":"/360/202110_agynak_esett_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 11. 11:00","title":"Magyarország ágynak esett, Orbán újratervezésre kényszerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef52332-0716-4760-a66c-2aad7cda9f87","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hat évi mérlegelés után, egyhangú döntéssel megsemmisítette az Alkotmánybíróság a büntető eljárási törvénynek azt a pontját, ami szerint az életfogytiglani börtönnel fenyegetett vádlott korlátlan ideig maradhat előzetes letartóztatásban.\r

","shortLead":"Hat évi mérlegelés után, egyhangú döntéssel megsemmisítette az Alkotmánybíróság a büntető eljárási törvénynek azt...","id":"20210309_alkotmanybirosagi_dontes_elozetes_buncselekmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef52332-0716-4760-a66c-2aad7cda9f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3df92f-321c-4b12-be4a-fb0638a4ede5","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_alkotmanybirosagi_dontes_elozetes_buncselekmenyek","timestamp":"2021. március. 09. 20:25","title":"Döntött az Alkotmánybíróság: a legsúlyosabb bűncselekmények vádlottait se lehet a végtelenségig előzetesben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]