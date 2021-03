Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeb76000-4ac6-405a-ad54-f32abe703de1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Pénteken este fél hét után nem sokkal probléma ütötte fel a fejét a Facebook-birodalom több szolgáltatásában.","shortLead":"Pénteken este fél hét után nem sokkal probléma ütötte fel a fejét a Facebook-birodalom több szolgáltatásában.","id":"20210319_facebook_messenger_leallas_instagram_whatsapp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb76000-4ac6-405a-ad54-f32abe703de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f1f17e-2bc4-42d5-91ba-614ebf548298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_facebook_messenger_leallas_instagram_whatsapp","timestamp":"2021. március. 19. 18:41","title":"Leállt az Instagram, akadozik a Facebook, a Messenger és a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmerült anomáliák közül csak egyre adott magyarázatot a kormány, ahogy arról sincs még semmilyen információ, hogy mire lesz jó ez a plasztikkártya.","shortLead":"A felmerült anomáliák közül csak egyre adott magyarázatot a kormány, ahogy arról sincs még semmilyen információ...","id":"20210318_oltasi_igazolas_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b8263-7586-46b6-ba18-0ab86c9239fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_oltasi_igazolas_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 14:06","title":"Gulyás elmondta, miért kaphat valaki két védettséget igazoló kártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt a nagykörúti biciklisáv mellett, elmondta, hogy állnak a meg nem valósított kampányígéretei, és kicsit tovább tudott sejtetni arról, vannak-e miniszterelnöki ambíciói.","shortLead":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt...","id":"20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e965df4-2ea5-4411-bbf3-662b4884ae3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","timestamp":"2021. március. 18. 15:13","title":"Karácsony még nem tudja, öt év múlva miniszterelnök vagy főpolgármester lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5484d-3231-4324-94a0-3075aecbc0e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.","shortLead":"Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.","id":"20210318_a_bentley_megmutatta_szupergyors_uj_sportkupejat_continental_gt_speed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5484d-3231-4324-94a0-3075aecbc0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca4acd8-2585-486e-b637-1a5e36cd1c07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_a_bentley_megmutatta_szupergyors_uj_sportkupejat_continental_gt_speed","timestamp":"2021. március. 18. 06:41","title":"A Bentley megmutatta szupergyors új sportkupéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy tolvajpáros nyáron tucatnyi autóban tett kárt, végül egy lopott bicikli buktatta le őket.","shortLead":"Egy tolvajpáros nyáron tucatnyi autóban tett kárt, végül egy lopott bicikli buktatta le őket.","id":"20210319_katalizatort_loptak_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e17947b-3f37-4d44-a67a-8d20b63ede6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_katalizatort_loptak_vademeles","timestamp":"2021. március. 19. 10:01","title":"Kerékbilincset is aprítottak a katalizátortolvajok – börtönt szán nekik az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyvezetője azt állítja, még legalább két hónapot várni kell, hogy a magáncég is megkezdhesse a vakcinabeadást.","shortLead":"Az ügyvezetője azt állítja, még legalább két hónapot várni kell, hogy a magáncég is megkezdhesse a vakcinabeadást.","id":"20210319_nemzetkozi_oltokozpont_koronavirus_jarvany_fovarosi_kormanyhivatal_fogyasztovedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f263c75f-3c04-4129-9cbc-506fdf5a7709","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_nemzetkozi_oltokozpont_koronavirus_jarvany_fovarosi_kormanyhivatal_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. március. 19. 13:05","title":"Továbbra is oltást ígér a magáncég, amely ellen vizsgálatot folytat a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kis híján lenullázták a szálláshelyek forgalmát a járvány harmadik hulláma miatt bevezetett korlátozó intézkedések, összesen csak 54 ezer vendég fordult meg a szálláshelyeken, amelyek bevétele így 31 milliárd forinttal maradt el az egy évvel korábbitól.","shortLead":"Kis híján lenullázták a szálláshelyek forgalmát a járvány harmadik hulláma miatt bevezetett korlátozó intézkedések...","id":"20210318_A_hazai_szallashelyek_also_hangon_91_milliard_forintot_buktak_januarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a57c01-4a6b-4c64-abb4-6b31f56769eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_A_hazai_szallashelyek_also_hangon_91_milliard_forintot_buktak_januarban","timestamp":"2021. március. 18. 09:07","title":"A hazai szálláshelyek alsó hangon 31 milliárd forintot buktak januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal 60 páciens beoltásának a megszervezését kérte rövid határidővel egy háziorvostól.","shortLead":"A kormányhivatal 60 páciens beoltásának a megszervezését kérte rövid határidővel egy háziorvostól.","id":"20210318_haziorvos_oltas_szervezes_praxis_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a850ab6-431e-4280-aa61-d5f7c59407ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_haziorvos_oltas_szervezes_praxis_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 11:57","title":"Kiadta a kormányhivatal a háziorvosnak, hogy oltson be 60 embert, csak az nem derült ki, hol és mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]