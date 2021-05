Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5de4807-7baa-492c-a22b-25f8c0f98876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vártnál jóval kevesebb pénzhez juthatnak a horrorfilm főszereplői.","shortLead":"A vártnál jóval kevesebb pénzhez juthatnak a horrorfilm főszereplői.","id":"20210509_A_Hang_nelkul_sztarjaival_is_elbanhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5de4807-7baa-492c-a22b-25f8c0f98876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f563b8-6541-459e-b464-5fb40a81cedf","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_A_Hang_nelkul_sztarjaival_is_elbanhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. május. 09. 20:21","title":"A Hang nélkül sztárjaival is elbánhat a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa nagyszínpadára? És milyen élet várja a fiatal roma fiút a képzés után? Tititá negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa...","id":"20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d06891b-3650-4b89-8e47-2e785ddfea1c","keywords":null,"link":"/360/20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","timestamp":"2021. május. 08. 19:00","title":"Doku360: Kimész és belenézel ezerötszáz szempárba. Beléjük nézel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég hatékonynak bizonyult a távoktatás, a hószünet bánja.","shortLead":"Elég hatékonynak bizonyult a távoktatás, a hószünet bánja.","id":"20210508_tavoktatas_hoszunet_new_york","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b880735f-9697-4a78-a856-732d52c16d32","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_tavoktatas_hoszunet_new_york","timestamp":"2021. május. 08. 20:49","title":"Olyan jól sikerült a járvány alatti távoktatás New Yorkban, hogy ezután télen nem lehet hószünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben még a 2021-es költségvetést is módosítják, beadták a 2022-es büdzsé tervezetét; kiderült, hogy mennyi kompenzációt kapnak az önkormányzatok az iparűzési adó megfelezéséért, már legalábbis amelyek kapnak; Bill és Melinda Gates bejelentették, hogy elválnak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Miközben még a 2021-es költségvetést is módosítják, beadták a 2022-es büdzsé tervezetét; kiderült, hogy mennyi...","id":"20210509_Es_akkor_onkormanyzat_koltsegvetes_gates_vakcina_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2f4519-1414-4639-94a5-6040214cf22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Es_akkor_onkormanyzat_koltsegvetes_gates_vakcina_sport","timestamp":"2021. május. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány beárazta Budapestet nulla forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását.","shortLead":"A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását.","id":"20210508_A_Real_a_Barcelona_es_a_Juventus_meg_nem_tett_le_a_Szuperligarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a1283-aa80-40aa-b975-e7f3b7f2f869","keywords":null,"link":"/sport/20210508_A_Real_a_Barcelona_es_a_Juventus_meg_nem_tett_le_a_Szuperligarol","timestamp":"2021. május. 08. 13:32","title":"A Real, a Barcelona és a Juventus még nem tett le a Szuperligáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és Peking kapcsolata. Közben a kínai hitelek alatt görnyedő államok külső segítséget remélnek.","shortLead":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és...","id":"20210509_kinai_selyemut_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b36ffb-3240-49d5-aca5-dc6bad46ce47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_kinai_selyemut_projekt","timestamp":"2021. május. 09. 14:00","title":"Repedések és kátyúk keletkeztek a kínai Új Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","shortLead":"A négy blokkból csak egy üzemelt teljes gőzzel, de már pörgetik fel a többit is.","id":"20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2db46c-16d6-426d-b93b-ed602a3862f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Felgozzel_ment_a_paksi_eromu","timestamp":"2021. május. 09. 15:35","title":"Hirtelen eltűnt a paksi erőmű termelésének a fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]