Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2d0a8ff-c38e-4496-9ff1-b572c080afc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban érettségizettek nem kapnak lehetőséget, legalább őszig várniuk kell.","shortLead":"A korábban érettségizettek nem kapnak lehetőséget, legalább őszig várniuk kell.","id":"20210529_Csak_az_iden_vegzettek_potolhatjak_szoban_az_irasbeli_erettsegit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2d0a8ff-c38e-4496-9ff1-b572c080afc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4e99d7-61c4-49b5-9a76-190e01558269","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_Csak_az_iden_vegzettek_potolhatjak_szoban_az_irasbeli_erettsegit","timestamp":"2021. május. 29. 11:11","title":"Csak az idén végzettek pótolhatják szóban az írásbeli érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","shortLead":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","id":"20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82095ac-3bc2-4dbc-be30-35038bea802b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","timestamp":"2021. május. 29. 18:25","title":"Kína elindította első teherűrhajóját az épülő űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet nyert az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának szombati napján.","shortLead":"Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet nyert az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának szombati...","id":"20210529_Hosszu_Katinka_ket_szamban_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b723c494-304d-455a-8486-3950fddb90a3","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Hosszu_Katinka_ket_szamban_nyert","timestamp":"2021. május. 29. 20:10","title":"Hosszú Katinka két számban nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat is kaphatnak értük.","shortLead":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat...","id":"20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff832f2-7d17-45ec-b7d1-a1590736a81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","timestamp":"2021. május. 29. 08:03","title":"Arra kéri az egyik mobilgyártó, tervezzen neki háttérképet – 2,8 millió forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ba958b-13d4-4d4b-8679-a91807f3c438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel beterítő \"szellemhálók\" eredetének felkutatásába kezdtek helyi szakemberek. ","shortLead":"A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel...","id":"20210530_hawaii_szellemhalok_eredete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ba958b-13d4-4d4b-8679-a91807f3c438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149bd7e7-8630-4b79-ada3-150f64db8e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_hawaii_szellemhalok_eredete","timestamp":"2021. május. 30. 10:03","title":"Megelégelték az állatgyilkos \"szellemhálókat\", elkezdik kinyomozni, honnan vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","shortLead":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","id":"20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec4769-62fb-49f3-a5e0-be52d67649e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","timestamp":"2021. május. 29. 08:45","title":"Eladó az Szelíd motorosok amerikai zászlós Harley-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]