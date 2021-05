Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel Robert Lewandowski, aki a német labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a legendás Gerd Müller csaknem fél évszázados, megdönthetetlennek tartott gólrekordját adta át a múltnak.","shortLead":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel...","id":"202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34459c21-4d5a-4ed7-8b81-b06c3c0bcc55","keywords":null,"link":"/360/202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","timestamp":"2021. május. 30. 13:45","title":"Pálcikalábú kisfiúból lett csodacsatár a Gerd Müllert felülmúló Robert Lewandowski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha jobb telefonra válthat, akkor ne lépjen vissza – valahogy így foglalható össze a Samsung új reklámjainak mondanivalója. A lényeg: a Galaxy S21 Ultra 5G sokkal jobb képeket készít, mint az iPhone 12.","shortLead":"Ha jobb telefonra válthat, akkor ne lépjen vissza – valahogy így foglalható össze a Samsung új reklámjainak...","id":"20210530_samsung_reklam_galaxy_s21_ultra_kameraja_iphone12_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb724cb-4055-4df3-b980-7c4592b08537","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_samsung_reklam_galaxy_s21_ultra_kameraja_iphone12_apple","timestamp":"2021. május. 30. 09:03","title":"Célpontban a kamera: újabb hirdetésekben ekézi a Samsung az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása: a 3D nyomtatás és tervezés fejlődésének és a mind orvostudományi, mind mérnöki affinitással rendelkező elhivatott szakembereknek köszönhetően egyre több műtét válik rövidebbé, költséghatékonyabbá és legfőképpen biztonságosabbá. Hogyan kerül a 3D technológia a műtőbe, és hogyan alakítja át ez már ma is a sebészeti rutint?","shortLead":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása...","id":"20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a401aaf-17a3-463e-a356-51d42e01fbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","timestamp":"2021. május. 29. 20:00","title":"Olyan forradalom zajlik a sebészetben, amely talán önt is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál gyorsabb lehet a magyar gazdaság kilábalása az OECD friss jelentése szerint.","shortLead":"A korábban vártnál gyorsabb lehet a magyar gazdaság kilábalása az OECD friss jelentése szerint.","id":"20210531_OECD_valsag_gdp_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6f6c7d-15f2-4eff-8062-021c9ba021bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_OECD_valsag_gdp_novekedes","timestamp":"2021. május. 31. 14:36","title":"OECD: 2022 elejére érhet vissza a magyar gazdaság oda, ahonnan a válság előtt esni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","shortLead":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","id":"20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5ad853-0243-4cf6-96ca-b313bd53d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","timestamp":"2021. május. 31. 12:41","title":"Az 1000 lóerős hibrid Ferrari és a Portofino is megmutatta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","shortLead":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","id":"20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2eded3-bc3a-4e5b-b0d1-c964d9c43ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","timestamp":"2021. május. 30. 15:15","title":"Újra Frölich Róbertet válaszották országos főrabbinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking tudományos írásait és személyes tárgyait nemzeti értékként őrzik meg az örökkévalóság számára a Cambridge-i Egyetemen és a londoni Science Museumban.","shortLead":"Stephen Hawking tudományos írásait és személyes tárgyait nemzeti értékként őrzik meg az örökkévalóság számára...","id":"20210530_stephen_hawking_irasai_es_szemelyes_targyai_nemzeti_ertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caf45c5-84f0-4e23-9b5b-2269229d5c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_stephen_hawking_irasai_es_szemelyes_targyai_nemzeti_ertek","timestamp":"2021. május. 30. 14:03","title":"Stephen Hawking személyes tárgyait megőrzik az örökkévalóság számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság segítséget kér.","shortLead":"A hatóság segítséget kér.","id":"20210529_Keresi_a_rendorseg_az_allatkerti_elefantszoborra_festo_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407bd01e-d675-4527-abaa-ce6144fa0d0a","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Keresi_a_rendorseg_az_allatkerti_elefantszoborra_festo_ferfit","timestamp":"2021. május. 29. 21:14","title":"Keresi a rendőrség a férfit, aki azt fújta az állatkert elefántszobrára: DISZKRIMINÁCIÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]