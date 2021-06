Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamnyereség nélkül vastagon veszteséges lett volna a jegybank.","shortLead":"Az árfolyamnyereség nélkül vastagon veszteséges lett volna a jegybank.","id":"20210531_mnb_euro_gyenge_forint_arfolyameredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7d3513-6c24-4cd4-837e-9a15889a6479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_mnb_euro_gyenge_forint_arfolyameredmeny","timestamp":"2021. május. 31. 07:56","title":"286 milliárdot keresett az MNB a gyenge forinton tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmillió forintot szerzett egy páros egy férfitól, aki szeretőt tartott.","shortLead":"Kétmillió forintot szerzett egy páros egy férfitól, aki szeretőt tartott.","id":"20210601_zsarolas_hutlen_ferj_szereto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe33a40-1b0f-488e-9696-fbb66e4c6a17","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_zsarolas_hutlen_ferj_szereto","timestamp":"2021. június. 01. 17:13","title":"Megzsarolták a hűtlen férjet, majd beárulták a feleségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak nevei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak...","id":"20210601_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c88ab0-7c36-442f-91d4-999f13a45496","keywords":null,"link":"/360/20210601_Radar360","timestamp":"2021. június. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán Viktor már látja a következő 20 évet, kiderítették, meddig élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan újabb fontos paraméterrel bővül a kínálat.","shortLead":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan...","id":"20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342d9e-46f2-42ae-a9b0-8b5dbbcf8a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","timestamp":"2021. június. 01. 10:03","title":"Szintet lép a Fitbit: a horkolást is figyelni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

\r

","shortLead":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

\r

","id":"20210601_Kulonos_gyereknapja_volt_az_edesanyjat_a_talpraesettsegevel_megmento_oteves_lanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74c4461-e0ef-4e51-9f28-472f4f7aeb29","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Kulonos_gyereknapja_volt_az_edesanyjat_a_talpraesettsegevel_megmento_oteves_lanynak","timestamp":"2021. június. 01. 15:23","title":"A rendőrség is felköszöntötte Elenát, aki 5 évesen hívta a mentőt az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi már nagyban teszteli HyperCharge nevű rendszerét, amely kávészünetnyi idő alatt pumpál energiát a készülékbe.","shortLead":"A Xiaomi már nagyban teszteli HyperCharge nevű rendszerét, amely kávészünetnyi idő alatt pumpál energiát a készülékbe.","id":"20210531_xiaomi_hypercharge_vezetek_nelkuli_toltes_gyorstoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72d733a-1f93-4ad2-8e2e-dfeb3a89d981","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_xiaomi_hypercharge_vezetek_nelkuli_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. május. 31. 12:08","title":"A Xiaomi új rekordot döntött, 8 perc alatt 100 százalékra töltött egy telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","shortLead":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","id":"20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9641cdd6-364e-4996-8e59-fa90974f61b1","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"Pataky Attila az Edda ittasan balesetet okozó dobosáról: „Van pénze, tud új autót venni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a574c41-4ab7-4c44-8265-b5f77fae6062","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A belvárosból a Duna partjára, horgászok, egy régi malom és a kiemelt kormányzati beruházás, a BudaPart lakópark szomszédságába költözik az új Dürer Kert. A szórakozóhelyet tíz éven át próbálták meg kirakni a Városliget mellől, mire sikerült a művelet. Mutatjuk, hol épül fel és milyen lesz az új Dürer.","shortLead":"A belvárosból a Duna partjára, horgászok, egy régi malom és a kiemelt kormányzati beruházás, a BudaPart lakópark...","id":"20210531_A_Durer_Kert_ujjaszuletik_Felajanlottak_hogy_az_egesz_Kopaszigat_kulturalis_pezsgeset_beinditsuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a574c41-4ab7-4c44-8265-b5f77fae6062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22392d01-1a8f-4b34-bbb2-1bc72954d3de","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_Durer_Kert_ujjaszuletik_Felajanlottak_hogy_az_egesz_Kopaszigat_kulturalis_pezsgeset_beinditsuk","timestamp":"2021. május. 31. 20:00","title":"A Dürer Kert újjászületik: „Felajánlották, hogy az egész Kopaszi-gát kulturális pezsgését beindítsuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]