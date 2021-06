Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Érkezik az egykori Palace szellemiségét idéző Palace nyitóbuli, de jön még a Neoton, a Rakonczai Piano est, a Wannabe Beach és a Next Level Balaton Special is.



Érkezik az egykori Palace szellemiségét idéző Palace nyitóbuli, de jön még a Neoton, a Rakonczai Piano est, a Wannabe...","id":"20210616_Tiszta_erobol_nyar__indul_a_siofoki_Plazs 2021. június. 16. 10:47","title":"„Tiszta erőből nyár" – indul a siófoki Plázs Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. 2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci-Eb-re Lotfi Begivel Alig több mint egy évig töltötte be a posztját. 2021. június. 16. 11:55","title":"Hirtelen lemondott Palkovics egyik helyettes államtitkára Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített egy céget, amely éppen ezzel, tehát akár lelkes amatőrök ötleteinek formába öntésével foglalkozik – méghozzá akár egyetlen példányban is. S közben felépített 2021. június. 14. 15:00","title":"156-fajta dobókocka: bombaüzlet lett egy banális probléma megoldásából Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket a globális társasági adóról, mely a G7 szerint minimum 15% kell, hogy legyen mindenütt a világon. 2021. június. 15. 18:52","title":"A globális adózásnak nemcsak a leggazdagabbaknak kellene előnyösnek lennie A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták a gomolyasajt- és tökmagoskávé-fagyikat is. De díjazták 2021. június. 15. 09:11","title":"Megvan a Balaton idei hivatalos fagylaltja Egy polgár jobban hisz a nagyanyjának, mint a miniszterelnöknek – véli a nyelvész, költő.

\r

","shortLead":"Egy polgár jobban hisz a nagyanyjának, mint a miniszterelnöknek – véli a nyelvész, költő.\r

\r

2021. június. 16. 12:47","title":"Nádasdy Ádám: „Melegnek lenni jó" Ma már aligha lepődik meg bárki is, hogy LMBTQ-karakterek szerepelnek a sorozatokban, pedig valójában már évtizedekkel ezelőtt is beleírták a történetekbe a melegszálakat. Olyan klasszikusokban jöttek szembe ezek a figurák, mint a Jóbarátok, a Vészhelyzet, sőt a Szomszédok – csupa olyan sorozat, amelyen el sem tudunk képzelni egy 18-as karikát. Pedig, ha átmegy a készülő törvénycsomag, ezeket a jövőben már csak így lehetne leadni a tévében. De mégis mire figyelmeztetne a jelzés? 2021. június. 14. 17:15","title":"Hogy mennyire abszurd a homofóbtörvény? Nézzen bele a sorozatokba!