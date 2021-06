Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében a kiépített tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Otthon azonban mindenki szabadon bográcsozhat vagy grillezhet.","shortLead":"Az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében a kiépített tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Otthon azonban...","id":"20210624_orszagos_tuzgyujtasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c7c5e-1cd1-4e26-b0cf-ec5516001593","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_orszagos_tuzgyujtasi_tilalom","timestamp":"2021. június. 24. 11:42","title":"Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi hallgatók továbbra is komoly akadályokkal szembesülnek tanulmányaik során. Bár az elmúlt évtizedben általánosan javult a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási helyzete, a javulás nem egyenletes. ","shortLead":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi...","id":"20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e2b89d-09c9-4e7f-a057-669c5d4c3bc9","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","timestamp":"2021. június. 24. 13:48","title":"Továbbra is egy százalék alatt van a fogyatékossággal élő hallgatók aránya az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","shortLead":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","id":"20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cb7bfd-cf9f-4e04-a4f6-7b07a91ae4ca","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","timestamp":"2021. június. 24. 15:45","title":"Orbán Viktornak gratulált a német–magyarhoz Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse velünk az Eb-hírfolyamot: átigazolási pletykák, csapatinformációk, edzésvideók és kellemes sztorik a pénteki közvetítésünkben.","shortLead":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. Kövesse...","id":"20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f3854-7927-4fd7-8add-c2e89de7ad6b","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Eb_szunnap_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 25. 10:15","title":"Szalai a csoportkör legjobbjai között, kitilthatják az angol szurkolókat egy dalocskáért - az Eb hírei percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99963742-73cb-4077-8257-c49592d631e7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk – nem csak a német–magyar csoportmeccs volt ilyen, a magyar válogatott egész Eb-n nyújtott teljesítményét jellemezhetjük így. Marco Rossi arról beszélt a lefújás után, hogy a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end. A válogatott azonban nem csak csapatként alkotott nagyot, volt néhány olyan egyénisége is, akik számára a saját karrierjükben is tündérmese volt az elmúlt két hét, ezek vége pedig még akár rendkívüli is lehet. Lehet tovább szurkolni.","shortLead":"Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk – nem csak...","id":"20210625_Eb_foci_magyarok_legjobbak_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99963742-73cb-4077-8257-c49592d631e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fcacaa-a2ca-4bdf-8fc4-86574383ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_Eb_foci_magyarok_legjobbak_valogatott","timestamp":"2021. június. 25. 06:45","title":"Öt magyar, akik számára tündérmese volt az Európa-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","shortLead":"Gyorsan jött a magyar válasz a németek góljára. ","id":"20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d48edf-b944-4fc5-a431-27ed41e01a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b84898-7cbc-42e1-824c-6bb22e579723","keywords":null,"link":"/sport/20210623_21re_vezetunk_a_nemetek_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 22:31","title":"2:1-re vezetünk a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79001712-36c1-47fc-9c33-3e0c97323d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden idők egyik legismertebb filmes versenyautója a Gulf-festésű kék-narancs Porsche.","shortLead":"Minden idők egyik legismertebb filmes versenyautója a Gulf-festésű kék-narancs Porsche.","id":"20210624_Arveresre_var_Steve_McQueen_Le_Mansi_Porscheja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79001712-36c1-47fc-9c33-3e0c97323d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68c0d15-4575-4a23-9732-e5e03f9e82ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Arveresre_var_Steve_McQueen_Le_Mansi_Porscheja","timestamp":"2021. június. 24. 11:28","title":"Árverésre vár Steve McQueen Le Mans-i Porschéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]