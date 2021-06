A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Az elmúlt időszakban a korábbinál jóval több időt töltöttünk a négy fal között: többet mosunk, főzünk, takarítunk. Így pedig nagyobb igénybevételnek tesszük ki a háztartási eszközeinket is. 2021 áprilisában mutatott rá a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy rengeteg, viszonylag idős háztartási gép van a magyar háztartásokban, amelyek energiaigénye is nagy. Csak egy példa: a modernebb mosogatógépek a kézi mosogatás során elhasznált víz töredékével, hét-nyolc literrel is rengeteg edényt, tányért elmosogatnak, így sok vizet spórolhatunk.

Ám a hipermodern háztartási eszközöket is használhatjuk rémesen pazarló módon.

Az energiafelhasználás majdnem harmadáért a háztartások felelősek Magyarországon. A fenntartható életmóddal és fogyasztással foglalkozó GreenDependent Intézet arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a magyarok egy főre eső CO2-kibocsátása (5,07 tCO2/fő/év) kisebb, mint ez EU-s átlag (6,7 tCO2/fő/év), még ne dőljünk hátra és lapogassuk meg a vállunkat, mert még ez az eredmény is távol van attól, ami igazából a fenntartható lenne: 2-2,5 t CO2/fő/év kibocsátás lenne a cél, ami a mostani fele.

Az intézet ezért különböző programokkal igyekezett rávezetni a háztartásokat arra, hogyan csökkenthetik kibocsátásukat, és akár 30 százalékos visszaesést is sikerült elérniük – ez pedig a hó végi rezsin is meglátszik. A jó hír pedig az, hogy ehhez nem muszáj új, energiahatékony eszközökbe beruháznunk egyből – pusztán odafigyeléssel akár az energia 10 százalékát is megspórolhatjuk.

És akkor következzenek a GreenDependent Intézet tippjei, illetve Tóth Péternek, az Electrolux értékesítési divízióvezetőjének a tanácsai:

Hűtőszekrény, fagyasztó

Figyeljünk arra, hogy ne állítsuk a hűtőt, fagyasztót radiátor vagy mosogatógép, tűzhely mellé, vagy éppen közvetlen napfényre, mert így több energiát kell használnia a kellő hűtés eléréséhez. A hűtő elhelyezésekor, beépítésekor biztosítsunk kellő helyet, ill. légrést a megfelelő levegőáramláshoz a készülék körül.

© MTI / Balázs Attila

Fontos a rendszeres karbantartás: ha rendszeresen takarítjuk a hűtőnk és fagyasztónk kondenzációs rácsát, akár 20-30 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt. A fagyasztót olvasszuk le rendszeresen, így megkíméljük a túlterheléstől.

Az ajánlott, beállított hőmérséklet +4 a hűtő és -18 Celcius fok a fagyasztó esetében: figyeljünk arra, hogy ha ennél hűvösebbre állítjuk, fokonként körülbelül 5 százalékkal nő az energiafogyasztás. Ne tegyünk meleg ételt a hűtőbe – így több energiát fogyaszt, hogy lehűtse. Nagybevásárlás esetén azonban, nagyobb mennyiségű szobahőmérsékletű élelmiszer bepakolása után célszerű a készüléket alacsonyabb hőfokra, +2C-ra állítani, és 24 órán át így üzemeltetni, hogy a friss áru a lehető leghamarabb lehűljön. Belső levegőkeringetés hűtő esetén ez az idő jelentősen csökkenhet, a belső hőmérséklet hamarabb kiegyenlítődik.

A boltokban megvásárolt élelmiszereket sok esetben nem úgy tárolják, hogy azok a frissességüket a lehető legtovább megőrizzék, így otthon érdemes megfelelő tárolást és hűtést alkalmaznunk, hogy csökkentsük az élelmiszerpazarlást. A különféle zöldségeknek és gyümölcsöknek eltérő a tárolási igénye: a saláta, az uborka, a sárgarépa, a káposzta, az eper és az alma mind gyakori példa olyan élelmiszerekre, amelyek hűtőben jobban megőrzik frissességüket. Hasonló a helyzet a friss zöldfűszerekkel, például a korianderrel, petrezselyemmel, melyeket érdemes hűtőben tárolni.

A fagyasztás szempontjából a csomagolás rendkívül fontos, mivel a fagyasztóban a levegő sokkal szárazabb, mint a hűtőszekrényben. A jól csomagolt (légmentesen lezárt) termékek fagyasztva nagyon sokáig elállnak anélkül, hogy elveszítenék a textúrájukat vagy az ízüket. A fagyasztott gyümölcsöket és zöldségeket egy éven belül el kell fogyasztani, ha hosszabb ideig tárolják, színük és ízük elhalványulhat. A már előkészített hús zárt dobozban legfeljebb 3 hónapig őrzi meg tartósságát a fagyasztóban (és 3-4 napig hűtőszekrényben).

Klasszikus hibák, amiket elkövetünk:

Nem minden étel áll el tovább a hűtőszekrényben, és ennek két fő oka van. Az első a hideg okozta sérülés. Az egzotikus gyümölcsöket, például a banánt, az ananászt és a mangót nem szabad 8 C°-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolni, mivel a gyümölcsök szerkezetére és az állagára negatív hatással van a túlzott hideg.

A második ok az etilén és az érés. Egyes gyümölcsök és zöldségek az érést elősegítő etilént termelnek. Az etiléntermelés csökken vagy leáll, ha ezeket az ételeket alacsony hőmérsékleten tárolják. Tehát a paradicsomot, az avokádót és a mangót például a konyhapulton kell tárolni az érlelés és az ízek kiterjesztése érdekében.

Egy másik gyakori hiba a burgonya és a kenyér hűtőben történő tárolása. Ne tegyük! A keményítő visszafordíthatatlan változáson megy keresztül. Ez a burgonya kedvezőtlen ízéhez és állagához vezet, és a kenyér pedig állott lesz.

Hogyan tároljunk a hűtőszekrényünkben?

Gondoljunk a hűtő elrendezése esetében egy kirakatra. A szemmagasságban lévő polcoknak tartalmazniuk kell olyan dolgokat, amelyek hamarosan lejárnak, és amelyeket hamarosan meg kell enni, de tartalmazhatnak egészséges snackeket is – ezeket fogjuk elsőként kivenni. Épp ezért a hűtőre ne csak egy eszközre gondoljunk, hanem az egészséges táplálkozás egyik fontos támogatójára is egyben.

A gyümölcsöket és zöldségeket mindig az alsó zöldségtárolóba helyezzük, dobozba azokat az élelmiszereket tegyük, amiket már felvágtunk.

© Pexels

Az ajtó valójában a legmelegebb hely a hűtőszekrényben, ezért nem ideális például a tej számára, még akkor sem, ha kialakítás miatt úgy érezzük, ezt kell itt tárolnunk. Ehelyett a tejet tartsuk a polcon, közvetlenül a zöldségfiókok felett, és használjuk az ajtót fűszerek és szószok tárolására.

Az ajtó felső része ideális olyan élelmiszerek tárolására, ami nem kíván alacsony hőfokot például a tojás, de ezen a hőfokon a vaj is kenhető marad.

A fagyasztott ételt olvasszunk ki a hűtőszekrényben. Amellett, hogy a kiolvadás alatt a fagyasztott étel hűti a belső teret ezáltal energiát spórol meg, kiolvadás után biztonságos hűtött környezetben marad, nem romlik meg.

Minél inkább tele van a hűtőszekrény annál gazdaságosabb a hűtés: az üres hűtő sokkal több energiát fogyaszt, hiszen a hűtött élelmiszer „jégakkuként” működik.

Kerüljük a gyakori, felesleges ajtónyitogatást.

Mosogatógép

Akkor indítsuk el a mosogatógépet, ha tele tudjuk pakolni.

Kapcsoljuk ki a mosogatógépet a szárítás megkezdése előtt, és az ajtót kinyitva a forró edényeket hagyjuk a levegőn természetesen megszáradni. Géptől függően ezzel a lépéssel akár 15-50 százalékkal is csökkenhet a mosogatás energiaigénye.

Mosás mint mumus

Az egyik olyan háztartási tevékenység, ahol a rossz beidegződések dominálnak, a mosás: a ruhadarabok ökológiai lábnyomának jelentős részért mi magunk vagyunk felelősek, és márpedig úgy, hogy általában helytelenül kezeljük ezeket. Az Electrolux egy április közepén megjelent felmérése is rávilágít arra, csak azzal, hogy 40 fok helyett 30 fokon mosnánk a ruhákat, háztartásanként 27 kilogramm szén-dioxiddal tudnánk tehermentesíteni a környezetünket. A kutatás többek között azt is kiemeli: hiába a modern technológia lehetőségei, és az, hogy alacsony hőfokon is eltávolíthatnánk a makacsabb szennyeződéseket, a legtöbben a korábbi, környezetet nem éppen kímélő gyakorlatok alapján állítják be a mosási programot. Így pedig a ruhákat is annál inkább roncsoljuk, hiszen megfelelő gondoskodással nemcsak az élettartamukat növeljük, de kevesebb energiát és vizet is használunk.

© AFP / FRANK MAY

Ne dobjuk egyből a mosógépbe magas hőfokra a zsíros, foltos ruhadarabot: egy fogkefe, szódabikarbóna és hideg víz segítségével könnyedén felvehetjük a foltok ellen a harcot. Egy kis tálkában oldjunk fel szódabikarbónát vízben (ne használjunk sok vizet, fontos, hogy a tisztítószer sűrű, paszta állagú legyen), majd egy puha fejű fogkefével kenjük a pasztát a foltra, dörzsöljük be finoman, közben vigyázzunk a szövet épségére. Ezután öblítsük ki a ruhát hideg vízben és mossuk ki alacsony hőfokon.

Ugyanígy bánhatunk el a kávéfolttal: az eltávolításához egy fogkefére és folyékony mosószerre lesz szükség. Engedjünk hideg vizet a szövet hátuljára, ha nem tűnik el teljesen a folt, dörzsöljük be vízben oldott mosószerrel. Áztassuk be a ruhát hideg vízbe, majd 30 percen keresztül, 5 percenként dörzsöljük át a foltot. Ezután öblítsük ki alaposan, és csak utána mossuk.

A ruhákat nem mindig kell feltétlenül kimosni, időnként elég, ha gőzprogramon felfrissítjük őket. A gőzprogram sokkal kevesebb vizet és energiát használ, mint a hagyományos mosóprogramok. Ha nincs gőzprogramos mosógépünk, használhatunk kézi ruhagőzölőt is.

Ami a legfontosabb - ne mossunk farmert túl gyakran. Ha mindenképpen ki kell mosni, kövessük az alábbi lépéseket. Ha folt van az anyagon, áztassuk be ecetes vízbe. Majd fordítsuk ki és csak azután mossuk úgy, hogy más anyagú holmikkal nem keverjük a farmert. Szárítsuk lógatva, kifordítva.

A gyapjúnak természetes fertőtlenítő képessége van, s ehhez inkább levegőre van szüksége, mint vízre. Sokszor elég, ha kiterítjük a szabadban és hagyjuk szellőzni, vagy széken pihentetjük két viselés között. Mosás helyett lehetőség szerint frissítsük fel kézi ruhagőzölővel. Csak akkor mossuk ki, ha feltétlenül szükséges.

Egy gyapjúprogrammal is rendelkező modern szárítógépben biztonságosan száríthatjuk a gyapjúruháinkat. Ha nincs ilyen szárítógépünk, akkor az alábbiakat javasoljuk: a nedves vagy frissen mosott gyapjút fektetve kell szárítani, hogy megtartsa formáját. Csavarjuk a ruhát törölközőbe és úgy nyomkodjuk ki belőle a nedvesség nagy részét. Terítsük a gyapjúruhát egy asztalra vagy a ruhaszárítóra. Miután megszáradt, hajtogassuk össze és tegyük egy polcra, hogy megőrizze formáját.

Az eszközök is igénylik a törődést

Vízkőtelenítsünk évente: egy bojlerre rakódott 1 mm-es vízkőréteg akár 10 százalékkal is növelheti az energiafogyasztást.

A csapokat és a zuhanyrózsát is vízkőtelenítsük: egy csöpögő csappal havonta akár 800 liter vizet is elpazarolhatunk. A vízkő ellen pedig vegyük fel természetesen, ecettel a harcot.

A rendszeresen légtelenített radiátorok is 15 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak.

A sütőt a sütési idő lejárta előtt körülbelül 5 perccel kapcsoljuk ki, a még fennmaradó hő segítségével is el fog készülni az étel.

Ha kuktát, vagy más gőztartó edényt használjuk a főzéshez, a szükséges energia akár 70 százalékát is megspórolhatjuk.

Készenléti üzemmódban is fogyasztanak az elektronikai eszközök: kapcsoljuk, húzzuk ki ezeket, ha nem használjuk, ez igaz a telefontöltőkre is. Egy kapcsolható elosztó segítség lehet ebben, hiszen akkor egy kapcsolóval ki-be kapcsolhatjuk az ide csatlakoztatott háztartási eszközöket.

És amit lehet, oldjunk meg kézzel: morzsaporszívó bekapcsolása helyett rázzuk ki a terítőt, és használjunk kézi kenyérvágó kést elektromos helyett.