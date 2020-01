Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1760eb1b-3f18-4788-811c-00d8cf7db129","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A január 15-i váratlan moszkvai kormány-átalakítással Vlagyimir Putyin megszabadult az egyre népszerűtlenebbé váló Dmitrij Medvegyev miniszterelnöktől, egyúttal hangzatos reformokat is hirdetett, de valójában mindez már annak a jele, hogy az Oroszországot 20 éve irányító nagy kombinátor megkezdte a felkészülést arra, hogy 2024-ben lejár az utolsó államfői mandátuma. ","shortLead":"A január 15-i váratlan moszkvai kormány-átalakítással Vlagyimir Putyin megszabadult az egyre népszerűtlenebbé váló...","id":"202004__lemondott_orosz_kormany__beindult_helyezkedes__putyin_kavar__a_nagy_kombinator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1760eb1b-3f18-4788-811c-00d8cf7db129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da1fa5-c596-449f-a119-3f182733ca6c","keywords":null,"link":"/360/202004__lemondott_orosz_kormany__beindult_helyezkedes__putyin_kavar__a_nagy_kombinator","timestamp":"2020. január. 22. 16:45","title":"Több legyet is ütött egy csapásra Putyin, amikor lemondatta az orosz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán terjesztik elő részletesen az amerikai elnök ellen megfogalmazott vádpontokat.","shortLead":"Szerdán terjesztik elő részletesen az amerikai elnök ellen megfogalmazott vádpontokat.","id":"20200122_Megkezdodott_a_szenatusban_a_Trump_elleni_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9678852-4a17-4925-b305-829fd4db99c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_a_szenatusban_a_Trump_elleni_eljaras","timestamp":"2020. január. 22. 05:11","title":"Megkezdődött a szenátusban a Trump elleni eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest történetében először női vezetője lesz egy fővárosi közlekedési cégnek.","shortLead":"Budapest történetében először női vezetője lesz egy fővárosi közlekedési cégnek.","id":"20200123_bkk_vezerigazgato_varga_ivett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee6f64-a7dd-410b-b084-a6e890e008d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_bkk_vezerigazgato_varga_ivett","timestamp":"2020. január. 23. 10:51","title":"Varga Ivett a BKK vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","shortLead":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","id":"20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113a2fa-f290-4cce-9658-7f2144cb8c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 15:48","title":"A koronavírus nem csak az emberekre, a tőzsdékre is veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem írt ki közbeszerzést egy munkára a Hungaroring, pedig kellett volna. A cég szerint véletlenül nézték el a közbeszerzési törvényt, a megbízást ráadásul megversenyeztették, és amúgy úgyis azok jelentkeztek volna a közbeszerzésen, akiket versenyeztettek.","shortLead":"Nem írt ki közbeszerzést egy munkára a Hungaroring, pedig kellett volna. A cég szerint véletlenül nézték el...","id":"20200123_A_Hungaroring_millios_birsagot_kapott_mert_veletlenul_beneztek_a_kozbeszerzesi_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8957ed9f-7fba-4bfd-8d08-7e57cbc42b2c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_A_Hungaroring_millios_birsagot_kapott_mert_veletlenul_beneztek_a_kozbeszerzesi_torvenyt","timestamp":"2020. január. 23. 14:31","title":"Milliós bírságot kapott a Hungaroring, mert benézték a közbeszerzési törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple, hogy a márciusi bemutatóra ez a feladat is ki legyen pipálva.","shortLead":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple...","id":"20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8b004e-4704-409b-8154-f38dae4879c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 22. 14:03","title":"Készülődhetnek az Apple-rajongók, hamarosan érkezik egy új iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus okozta járvány központjának számító település több részén gyakorlatilag megállt az élet: nem működik a tömegközlekedés, elnéptelenedtek az utcák, akik pedig kimerészkednek otthonaikból, szinte mindannyian maszkot hordanak. A távozni akarók előtt lezárták a vasutat és a repteret is, kötelezővé tették a köztereken a maszkok viselését.","shortLead":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus...","id":"20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166187a0-4f24-48da-af99-305064128e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","timestamp":"2020. január. 23. 08:43","title":"Vuhant bezárták, a koronavírus terjedése még nem lassul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

\r

","id":"20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f898b36-dda3-41f1-aec5-eae446b0878b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","timestamp":"2020. január. 22. 09:35","title":"Egy hétig elérhetővé teszik a magyar Diák Oscar-jelölt filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]