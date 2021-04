Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e19f2e9-b0e2-4057-b673-4faf807162f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a C-osztály hosszított kabinterű variánsa.","shortLead":"Megérkezett a C-osztály hosszított kabinterű variánsa.","id":"20210422_A_kis_Mercedesnek_is_van_elnoki_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e19f2e9-b0e2-4057-b673-4faf807162f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb189d6a-cc1b-45de-8778-6782ca563de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_A_kis_Mercedesnek_is_van_elnoki_valtozata","timestamp":"2021. április. 23. 08:04","title":"Kínában a kis Mercedesnek is van elnöki változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakembereinek négy órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, sikeres volt-e az Ingenuity újabb repülése.","shortLead":"A NASA szakembereinek négy órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, sikeres volt-e az Ingenuity újabb repülése.","id":"20210423_nasa_ingenuity_repules_mars_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf61dce-499a-46a4-a1c2-bcb0e8aa1d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_nasa_ingenuity_repules_mars_helikopter","timestamp":"2021. április. 23. 14:03","title":"Túl van a második repülésén a NASA marsi helikoptere, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot viselt. ","shortLead":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot... Néhány koncepciókép is... Azért a Samsung... 