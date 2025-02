Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"44768b6b-84d8-4fd8-b6c1-2bd0ca9dc173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas színész megdöbbent, hogy a Freckleface Strawberry című első könyve feketelistás lett.","shortLead":"Az Oscar-díjas színész megdöbbent, hogy a Freckleface Strawberry című első könyve feketelistás lett.","id":"20250217_Kitiltottak-Julianne-Moore-gyerekkonyvet-egy-sor-amerikai-iskolabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44768b6b-84d8-4fd8-b6c1-2bd0ca9dc173.jpg","index":0,"item":"a5d91732-09d6-41f7-8ec6-876e72b968ec","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Kitiltottak-Julianne-Moore-gyerekkonyvet-egy-sor-amerikai-iskolabol","timestamp":"2025. február. 17. 10:54","title":"Trumpék kitiltották Julianne Moore gyerekkönyvét egy sor amerikai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c89341-2a52-48ff-ab56-0291a0459a40","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Folytatódott a Corvinusról kirúgott docens ügye a bíróságon, az egyetem HR-vezetője szerint súlyos következményekkel járt volna, ha az oktató a pozíciójában marad.","shortLead":"Folytatódott a Corvinusról kirúgott docens ügye a bíróságon, az egyetem HR-vezetője szerint súlyos következményekkel...","id":"20250217_Adam-Zoltan-Corvinus-kirugas-docens-munkajogi-per-Borbas-Zsuzsanna-Csentericsne-Arnold-Zsuzsanna-Zsoka-Agnes-HR-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c89341-2a52-48ff-ab56-0291a0459a40.jpg","index":0,"item":"4ddbe3ce-ec68-42d9-970b-a64b90073fde","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Adam-Zoltan-Corvinus-kirugas-docens-munkajogi-per-Borbas-Zsuzsanna-Csentericsne-Arnold-Zsuzsanna-Zsoka-Agnes-HR-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 15:03","title":"Nem is mérlegelte a Corvinus, hogy Ádám Zoltánt ne azonnali hatállyal rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab33294a-846d-4d3e-9500-7189276fb99b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiát gyorshajtás okozhatta, a sérültek között gyermekek is vannak.","shortLead":"A tragédiát gyorshajtás okozhatta, a sérültek között gyermekek is vannak.","id":"20250218_Kozel-harmincan-vesztettek-eletuket-egy-buszbalesetben-Boliviaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab33294a-846d-4d3e-9500-7189276fb99b.jpg","index":0,"item":"1663bc0b-bec5-4510-8ed0-66123fbc4285","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Kozel-harmincan-vesztettek-eletuket-egy-buszbalesetben-Boliviaban","timestamp":"2025. február. 18. 07:54","title":"Közel harmincan vesztették életüket egy buszbalesetben Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és így a komputerek is egyre erősebbekké válnak. Ezért is meglepő az a méréssorozat, amely szerint először fordult elő a CPU-k történetében, hogy nem jobbakká váltak, hanem csökkenést mutatnak a teljesítményben.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és...","id":"20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3.jpg","index":0,"item":"c3e754d9-62d5-4b02-ad0b-9d72db481e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","timestamp":"2025. február. 18. 12:03","title":"Senki nem érti, miért történik: világszerte csökken az átlagos processzorteljesítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Hamász állítólagos döntése a Kairóba látogató Hamász-delegációra gyakorolt jelentős egyiptomi nyomást követően születhetett.","shortLead":"A Hamász állítólagos döntése a Kairóba látogató Hamász-delegációra gyakorolt jelentős egyiptomi nyomást követően...","id":"20250217_Netanjahu-sem-a-Hamasz-sem-a-Palesztin-Hatosag-nem-fogja-kormanyozni-Gazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"9a4ea070-c46b-40f0-a373-f58a8a168060","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Netanjahu-sem-a-Hamasz-sem-a-Palesztin-Hatosag-nem-fogja-kormanyozni-Gazat","timestamp":"2025. február. 18. 12:02","title":"Netanjahu: Sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem fogja kormányozni Gázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói Pearson repülőtér kifutópályáján.","shortLead":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói...","id":"20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569.jpg","index":0,"item":"319288f4-0c9c-4837-b796-61a02b8c18a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","timestamp":"2025. február. 17. 21:56","title":"A tetején landolt egy Delta-gép a torontói Pearson repülőtéren – videón az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f558243-5a37-46b7-874b-a6c0f7636d80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványhoz várhatóan évente 18-20 ezer kérelem érkezhet, és mintegy 50 milliárd forint értékben nyújthat támogatást.","shortLead":"Az alapítványhoz várhatóan évente 18-20 ezer kérelem érkezhet, és mintegy 50 milliárd forint értékben nyújthat...","id":"20250217_egyedi-gyogyszerkerelem-alapitvany-batthiany-strattman-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f558243-5a37-46b7-874b-a6c0f7636d80.jpg","index":0,"item":"04cc62fe-7eb0-4e77-847c-3b917ae0d741","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_egyedi-gyogyszerkerelem-alapitvany-batthiany-strattman-alapitvany","timestamp":"2025. február. 17. 08:39","title":"Rejtély, pontosan hogyan működik majd az egyedi gyógyszerkérelmeket elbíráló alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. február. 17. 11:35","title":"Íme a következménye a sok házhoz rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""}]