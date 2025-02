Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a14284e8-55aa-4b0f-a281-d77bbbfd2c18","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Országos sztori lett abból, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőnek a testület Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésén levezetőként kellett beugrania, és újra meg újra belegabalyodott az angol mondatokba. Tény, a Rigó utcai nyelvvizsga nem készít fel erre a helyzetre, és megvan a bája annak, ha valakit kifutószériás orosztanárok vezettek be az angol nyelvbe, de Kossuth Lajosnak sem kellett a Duolingo, hogy megtanulja. Emellett a Duma Aktuál csapatának köszönhetően kiderült az is, mikor lehet példálózni az utolsó kólával a sivatagban. ","shortLead":"Országos sztori lett abból, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőnek a testület Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésén...","id":"20250215_duma-aktual-deutsch-tamas-ep-kepviselo-kiejtes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a14284e8-55aa-4b0f-a281-d77bbbfd2c18.jpg","index":0,"item":"aca4da09-17b5-4b9f-af1c-0e241b9b1fc4","keywords":null,"link":"/360/20250215_duma-aktual-deutsch-tamas-ep-kepviselo-kiejtes-video","timestamp":"2025. február. 15. 17:30","title":"Duma Aktuál: Lecc sztart dö konverzésön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De többek között Kékestetőn és Felcsúton is repkedtek a mínuszok hétfőn hajnalban. ","shortLead":"De többek között Kékestetőn és Felcsúton is repkedtek a mínuszok hétfőn hajnalban. ","id":"20250217_Ezen-a-telen-meg-nem-volt-ilyen-hideg-Zabarban--14-fokig-hult-le-a-levego","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86.jpg","index":0,"item":"b20a2b5a-5f87-4136-8e08-b03884ab3663","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_Ezen-a-telen-meg-nem-volt-ilyen-hideg-Zabarban--14-fokig-hult-le-a-levego","timestamp":"2025. február. 17. 12:00","title":"Új rekord: –14 fokig hűlt le a levegő reggel Zabarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec982c9-d582-4b6b-b719-e615550d1001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. ","shortLead":"A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. ","id":"20250216_Volt-nagy-csihi-puhi-9-masodperc-alatt-harman-verekedtek-ossze-a-jegkorong-orokrangadojan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec982c9-d582-4b6b-b719-e615550d1001.jpg","index":0,"item":"04c75e81-5363-44cd-a53b-38e1808c00c6","keywords":null,"link":"/sport/20250216_Volt-nagy-csihi-puhi-9-masodperc-alatt-harman-verekedtek-ossze-a-jegkorong-orokrangadojan-video","timestamp":"2025. február. 16. 14:34","title":"Volt nagy csihi-puhi: 9 másodperc alatt hárman verekedtek össze a jégkorong örökrangadóján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte egész Európa biztonsága függ attól, hogy mi történik Ukrajnában. ","shortLead":"Szerinte egész Európa biztonsága függ attól, hogy mi történik Ukrajnában. ","id":"20250217_keir-starmer-ukrajna-brit-csapatok-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75.jpg","index":0,"item":"8217db72-4aa6-494f-823e-3b9324d6d64b","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_keir-starmer-ukrajna-brit-csapatok-beke","timestamp":"2025. február. 17. 08:12","title":"A brit miniszterelnök hajlandó csapatokat küldeni Ukrajnába, ha megszületik a béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bb3c44-0cce-4c20-8752-34647d88c22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Musk azt is közölte, hogy egész hétvégén a Grok 3-at fogják bütykölni, úgyhogy posztolni sem fog. Aztán elkezdett posztolni arról, hogy milyen menő a Grok 3.","shortLead":"Musk azt is közölte, hogy egész hétvégén a Grok 3-at fogják bütykölni, úgyhogy posztolni sem fog. Aztán elkezdett...","id":"20250216_grok-3-demo-elon-musk-x-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03bb3c44-0cce-4c20-8752-34647d88c22e.jpg","index":0,"item":"61cce37e-f345-4277-b6b4-15dc46f7d5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_grok-3-demo-elon-musk-x-chatbot","timestamp":"2025. február. 16. 22:05","title":"Kedd hajnalban debütál Elon Musk chatbotjának legfrissebb demóverziója az X-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc4bf8-8a6c-448a-997f-36fcef9d48a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve volt a Hősök terére szervezett influenszertüntetés.","shortLead":"Egy éve volt a Hősök terére szervezett influenszertüntetés.","id":"20250216_Pottyondy-Edina-kegyelembotrany-influenszertuntetes-novak-katalin-varga-judit-balog-zoltan-orban-viktor-hosok-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bc4bf8-8a6c-448a-997f-36fcef9d48a4.jpg","index":0,"item":"954c2a71-1f04-479b-bcc4-c1be8ce2108f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Pottyondy-Edina-kegyelembotrany-influenszertuntetes-novak-katalin-varga-judit-balog-zoltan-orban-viktor-hosok-tere","timestamp":"2025. február. 16. 09:53","title":"Pottyondy Edina a kegyelembotrányról: 150 ezer ember kevés volt, hogy ezt a mélyen romlott rendszert meghátrálásra kényszerítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg az inflációnk; folytatódik Trump fenyegetőzése már nem csak a vámok, hanem Ukrajna ügyében is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg...","id":"20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090.jpg","index":0,"item":"a78dec13-5050-4346-a9da-1d737e12ba0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 07:00","title":"És akkor az inflációnál csak a korrupcióban előzzük jobban Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban jelentős szerepet játszhat a műanyagok fokozódó jelenléte – mutatnak rá kutatók.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban...","id":"20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81.jpg","index":0,"item":"2c19d0f5-7629-425b-b88f-acc95063b2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","timestamp":"2025. február. 17. 09:03","title":"+35% esély a rákra, háromszor annyi asztmás – ijesztő eredmény látott napvilágot arról, miket okoz az, hogy egyre több a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]