[{"available":true,"c_guid":"68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába csaptak már le rá többször is, újra és újra felbukkan egy androidos kártevő, ami van, hogy már előre ott van az eszközön, amikor kiveszi a csomagból. ","shortLead":"Hiába csaptak már le rá többször is, újra és újra felbukkan egy androidos kártevő, ami van, hogy már előre ott van...","id":"20250606_fbi-badbox-20-figyelmeztetes-botnet-kartevo-fertozes-adatok-ellopasa-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb.jpg","index":0,"item":"1b27a9d0-f009-4d05-94cd-8e5edb00d1aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_fbi-badbox-20-figyelmeztetes-botnet-kartevo-fertozes-adatok-ellopasa-android","timestamp":"2025. június. 06. 11:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést az FBI: milliókat érint egy veszélyes művelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8809beb-a5e6-4b9d-9c74-fb509f13772e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok smink fog fogyni. ","shortLead":"Sok smink fog fogyni. ","id":"20250606_Nick-Jonas-foszerepet-kapott-a-KISS-rol-szolo-jatekfilmben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8809beb-a5e6-4b9d-9c74-fb509f13772e.jpg","index":0,"item":"f0821763-faa9-45ad-8319-a3a0e16934a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Nick-Jonas-foszerepet-kapott-a-KISS-rol-szolo-jatekfilmben","timestamp":"2025. június. 06. 08:30","title":"Nick Jonas főszerepet kapott a KISS-ről szóló játékfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminisztert és feleségét a múlt héten támadta meg egy férfi kalapáccsal. ","shortLead":"A volt külügyminisztert és feleségét a múlt héten támadta meg egy férfi kalapáccsal. ","id":"20250606_Hazatert-a-korhazbol-Jeszenszky-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"632bb145-1473-4fe3-92ec-462d07096493","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Hazatert-a-korhazbol-Jeszenszky-Geza","timestamp":"2025. június. 06. 12:36","title":"Kiengedték a kórházból Jeszenszky Gézát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b57b91-c93d-4cd6-8b2f-5422baa8affe","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Egy olyan alapítványnak adná oda a kormány – az egyelőre félretett törvénytervezet szerint – a feketelistára felkerülő civilektől elvont egyszázalékos adófelajánlásokat, amelynek létrejötte és működésének első négy hónapja sem volt problémamentes. Ez utóbbi azért is aggasztó, mert kulcsszerepet játszik sok ezer beteg terápiájában.","shortLead":"Egy olyan alapítványnak adná oda a kormány – az egyelőre félretett törvénytervezet szerint – a feketelistára felkerülő...","id":"20250606_hvg-egeszsegugy-batthyanystrattmann-alapitvany-1-szazalek-szuverenitasvedelmi-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8b57b91-c93d-4cd6-8b2f-5422baa8affe.jpg","index":0,"item":"2e99a2e4-1f6e-4df0-9687-3e78a1ea45a7","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-egeszsegugy-batthyanystrattmann-alapitvany-1-szazalek-szuverenitasvedelmi-hivatal","timestamp":"2025. június. 06. 10:06","title":"Miért beteg a tb-támogatás nélküli drága gyógyszerek odaítéléséről döntő alapítvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung július elején mutathatja majd be a legújabb, hajlítható kijelzős mobiljait, egy termék azonban hiányozhat a palettáról.","shortLead":"A Samsung július elején mutathatja majd be a legújabb, hajlítható kijelzős mobiljait, egy termék azonban hiányozhat...","id":"20250606_samsung-galaxy-z-flod7-ultra-okostelefon-bemutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683.jpg","index":0,"item":"df73fd06-9f74-4f35-9ebe-d729521b2fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_samsung-galaxy-z-flod7-ultra-okostelefon-bemutato","timestamp":"2025. június. 06. 12:03","title":"Hoppon maradhatnak, akik a Samsung új csúcsmobiljára várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad86125d-b5a7-4ce1-846d-4de62dc78f3d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy limitált szériás kivitellel vezeti ki a piacról a Civic Type R-t.","shortLead":"A japán gyártó egy limitált szériás kivitellel vezeti ki a piacról a Civic Type R-t.","id":"20250606_stilusosan-int-bucsut-a-legizgalmasabb-honda-civic-type-r-utimate-edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad86125d-b5a7-4ce1-846d-4de62dc78f3d.jpg","index":0,"item":"5d148c58-f884-417e-b66e-6ec77d22deee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_stilusosan-int-bucsut-a-legizgalmasabb-honda-civic-type-r-utimate-edition","timestamp":"2025. június. 06. 08:06","title":"Stílusosan int búcsút a legizgalmasabb Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6b3172-78e9-43af-ba1e-e67f84ce4e93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fűrésszel és bozótvágó késsel estek a játszótérnek, a rendőrök egy helyi fiatal párt gyanúsítanak a rongálással.","shortLead":"Fűrésszel és bozótvágó késsel estek a játszótérnek, a rendőrök egy helyi fiatal párt gyanúsítanak a rongálással.","id":"20250605_salgotarjani-jatszoter-rendorseg-furesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de6b3172-78e9-43af-ba1e-e67f84ce4e93.jpg","index":0,"item":"fa6b43c9-d1c5-4c4d-8dee-ffd29e26d3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_salgotarjani-jatszoter-rendorseg-furesz","timestamp":"2025. június. 05. 15:46","title":"Színtiszta vandalizmus: egy salgótarjáni pár láncfűrésszel és bozótvágóval tett tönkre egy játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek a betelepülést akadályozó jogszabállyal.","shortLead":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek...","id":"20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"63397f56-234a-4993-bfb9-4fb03a47acb6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","timestamp":"2025. június. 05. 15:00","title":"Létszámhatár nélkül bármikor bejelenthetik a települések, hogy nem fogadnak több beköltözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]