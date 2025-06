Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48bfaeb8-e9c5-4a21-85af-c3141c42a7ac","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"A nyári időszak sokak számára a szabadság, a könnyed bulik, a vízparti lazulás és a fesztiválok szezonja. A gondtalan pillanatok mögött azonban leselkedik egy gyakori, mégis sokszor elhanyagolt probléma: a köznyelvben felfázásnak hívott hólyaghurut, azaz a húgyúti fertőzés. Ez különösen a nők körében fordul elő, és nyáron még gyakoribb lehet, főleg, ha nem figyelünk oda néhány egyszerű, de fontos szempont betartására.","shortLead":"A nyári időszak sokak számára a szabadság, a könnyed bulik, a vízparti lazulás és a fesztiválok szezonja. A gondtalan...","id":"20250528_tunetmentes-fesztivalszezon-hugyuti-fertozes-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48bfaeb8-e9c5-4a21-85af-c3141c42a7ac.jpg","index":0,"item":"6f82ba2a-0d3f-4ffc-abf4-72e5cea43c32","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_tunetmentes-fesztivalszezon-hugyuti-fertozes-urzinol","timestamp":"2025. június. 06. 07:30","title":"Legyen tünetmentes a fesztiválszezon! Így kerülhető el a húgyúti fertőzés nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyílt lakossági fórumot tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol többek között reagált Navracsics Tibor kritikáira. ","shortLead":"Újabb nyílt lakossági fórumot tartott Lázár János építési és közlekedési miniszter, ahol többek között reagált...","id":"20250607_Lazar-Janos-Navracsics-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"3ed3ebf5-9df7-43ed-9efe-f273a6655921","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Lazar-Janos-Navracsics-fidesz","timestamp":"2025. június. 07. 11:15","title":"Ha a Fidesz egysége ezt követeli, akkor Lázár hajlandó személyesen bocsánatot kérni Navracsicstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0229c17e-e08f-4a3a-a5b6-baba6cc4ef41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB I gólkirálya már szavazott.","shortLead":"Az NB I gólkirálya már szavazott.","id":"20250606_Bode-Daniel-arra-buzditja-a-kovetoit-hogy-szavazzanak-a-Voks-2025-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0229c17e-e08f-4a3a-a5b6-baba6cc4ef41.jpg","index":0,"item":"d992e0ed-2062-45da-8ca7-f461c105cb6d","keywords":null,"link":"/sport/20250606_Bode-Daniel-arra-buzditja-a-kovetoit-hogy-szavazzanak-a-Voks-2025-on","timestamp":"2025. június. 06. 15:12","title":"Böde Dániel arra buzdítja a követőit, hogy szavazzanak a Voks 2025-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45585b50-8f06-4436-b64f-a5f52a52439c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyár első teljes hétvégéje hőséggel indít, vasárnap azonban egy átvonuló hidegfront felfrissíti majd a levegőt. ","shortLead":"A nyár első teljes hétvégéje hőséggel indít, vasárnap azonban egy átvonuló hidegfront felfrissíti majd a levegőt. ","id":"20250607_Szombaton-meg-marad-a-kanikula-de-a-vasarnap-lehulest-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45585b50-8f06-4436-b64f-a5f52a52439c.jpg","index":0,"item":"8c745297-e7e2-4808-b75e-d8b58bbe15d6","keywords":null,"link":"/zhvg/20250607_Szombaton-meg-marad-a-kanikula-de-a-vasarnap-lehulest-hoz","timestamp":"2025. június. 07. 08:32","title":"Szombaton még marad a kánikula, de a vasárnap lehülést hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők létrehozták a Visit Tokaj Nonprofit Kft.-t. A reklámra szükség is van, legalábbis Orbán Ráhel családi borászatának eredményei alapján.","shortLead":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők...","id":"20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002.jpg","index":0,"item":"40d4c16d-9c9f-42df-996d-110264a97242","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","timestamp":"2025. június. 06. 12:15","title":"Orbán Ráhel és Mészáros Lőrinc üzleti köréből áll fel a tokaji PR-ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági beadványban öt jobboldali aktivista, akik tagjai voltak az amerikai kongresszusnak otthont adó washingtoni Capitolium elleni 2021-es támadásban részt vevő egyik csoportnak, és akiket két évvel ezelőtt elítéltek, majd Donald Trump elnök kegyelemben részesítette őket.","shortLead":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági...","id":"20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3.jpg","index":0,"item":"43d4130c-2f99-4d3c-95af-3464cedb7926","keywords":null,"link":"/elet/20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","timestamp":"2025. június. 07. 09:12","title":"22 év börtönre ítélték a Capitolium támadóját, Trump kegyelmet adott neki, most százmillió dollárt követel az államtól a társaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9773d-e3c6-47e9-b0f6-e6c2a81adf6e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A másik jó hír: továbbra is lesz a szub-szaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek külpolitikai összehangolásáért felelős miniszteri biztosa az országnak.","shortLead":"A másik jó hír: továbbra is lesz a szub-szaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek...","id":"20250607_Mar-az-eszakkelet-magyarorszagi-utak-is-miniszteri-biztost-kaptak-havi-ketmillioert-a-lombkoronasetanyos-Taso-Laszlo-vallalta-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af9773d-e3c6-47e9-b0f6-e6c2a81adf6e.jpg","index":0,"item":"d5f8b637-0f1d-4b1c-87ee-599de2c8cf0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Mar-az-eszakkelet-magyarorszagi-utak-is-miniszteri-biztost-kaptak-havi-ketmillioert-a-lombkoronasetanyos-Taso-Laszlo-vallalta-el","timestamp":"2025. június. 07. 10:20","title":"Már az északkelet-magyarországi utak is miniszteri biztost kaptak, havi kétmillióért a lombkoronasétányos Tasó László vállalta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 650 milliós CPAC mellett további 252 millióról van szerződésük idén Szánthó Miklóséknak Balásy Gyula cégeivel.","shortLead":"A 650 milliós CPAC mellett további 252 millióról van szerződésük idén Szánthó Miklóséknak Balásy Gyula cégeivel.","id":"20250606_titokzokni-szantho-miklos-ner-balasy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194.jpg","index":0,"item":"1c240110-5db2-48b5-993f-886eed178eac","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_titokzokni-szantho-miklos-ner-balasy","timestamp":"2025. június. 06. 14:14","title":"Titokzokni, naptej, sajtkés – 252 millióért rendelt a Szánthó Miklós-féle Alapjogokért Központ Balásy Gyula cégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]