[{"available":true,"c_guid":"26f051e5-1bba-409f-bbba-514f75f7e064","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nem ezek Bienerth Gusztáv MÚSZ-elnök legjobb napjai: rendkívüli úszószövetségi közgyűlés közeleg, ahol minden bizonnyal napirendi pont lesz az elnök személye is - most pedig Gyárfás Tamás kért négyszemközti találkozót tőle, és, közleménye szerint, jól megmosta a fejét. A jelenlegi elnök egyre többször kerül ellentmondásba korábbi szavaival.\r

\r

","shortLead":"Nem ezek Bienerth Gusztáv MÚSZ-elnök legjobb napjai: rendkívüli úszószövetségi közgyűlés közeleg, ahol minden bizonnyal...","id":"20170807_Soha_senki_nem_csalt_lopott_hazudott__Gyarfas_elbeszelgetett_utodjaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f051e5-1bba-409f-bbba-514f75f7e064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3644af30-df44-4285-95a2-eab9796bfbff","keywords":null,"link":"/itthon/20170807_Soha_senki_nem_csalt_lopott_hazudott__Gyarfas_elbeszelgetett_utodjaval","timestamp":"2017. augusztus. 07. 16:55","title":"\"Soha senki nem csalt, lopott, hazudott\" - Gyárfás elbeszélgetett utódjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0d2fb2-5756-4bb7-aa4b-03faccbe0012","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világot gyorsan az ujjai köré csavaró csapágyas játék, a fidget spinner egy másik, mágneses verzióját szúrtuk ki a neten. Jobbnak tűnik, mint az eredeti.","shortLead":"A világot gyorsan az ujjai köré csavaró csapágyas játék, a fidget spinner egy másik, mágneses verzióját szúrtuk ki...","id":"20170806_magneses_fidget_spinner_orbiter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0d2fb2-5756-4bb7-aa4b-03faccbe0012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7efa84-42fb-43da-ac11-ebedea1be061","keywords":null,"link":"/tudomany/20170806_magneses_fidget_spinner_orbiter","timestamp":"2017. augusztus. 07. 08:01","title":"Ez jobbnak tűnik, mint az eredeti: itt a mágneses fidget spinner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elértük a tragikus körülmények közt elhunyt férfi fiát, aki azt mondta a hvg.hu-nak, feljelentést tesznek. Nem érti, miért ment a helyszínre annyi rendőr. Állítása szerint a rendőrség egy ideig csak tanakodott, nem csinált semmit.","shortLead":"Elértük a tragikus körülmények közt elhunyt férfi fiát, aki azt mondta a hvg.hu-nak, feljelentést tesznek. Nem érti...","id":"20170807_Feljelentest_tesz_az_igazoltatas_kozben_elhunyt_ferfi_csaladja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90793589-98bf-4228-9dd0-63232c926b32","keywords":null,"link":"/itthon/20170807_Feljelentest_tesz_az_igazoltatas_kozben_elhunyt_ferfi_csaladja","timestamp":"2017. augusztus. 07. 11:28","title":"Feljelentést tesz az igazoltatás közben elhunyt férfi családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a892a8ec-3f89-4338-8ad9-5c29e112eade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint azonban minden szabályszerű volt, és nem történt mulasztás. Az áldozat fia szerint azonban ez nem egy \"normális\" igazoltatás volt.","shortLead":"A rendőrség szerint azonban minden szabályszerű volt, és nem történt mulasztás. Az áldozat fia szerint azonban ez nem...","id":"20170806_Panaszt_tesz_a_rendori_igazoltatas_kozben_elhunyt_ferfi_csaladja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a892a8ec-3f89-4338-8ad9-5c29e112eade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a9593-4255-4d31-ae08-20ac49264241","keywords":null,"link":"/itthon/20170806_Panaszt_tesz_a_rendori_igazoltatas_kozben_elhunyt_ferfi_csaladja","timestamp":"2017. augusztus. 06. 22:30","title":"Panaszt tesz a rendőri igazoltatás közben elhunyt férfi családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bb5e0e-90d9-4e0a-96b9-6f5d4a674aff","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Nagy-Britannia uniós kilépése miatt a nemzetközi pénzintézetek visszafejlesztik londoni központjaikat, az iparvállalatok késleltetik beruházásaikat, és szóba került az elköltözésük is.","shortLead":"Nagy-Britannia uniós kilépése miatt a nemzetközi pénzintézetek visszafejlesztik londoni központjaikat...","id":"201731__brexit__kiurulo_city__frankfurt_es_dublin_gyoz__bye_bye_london","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bb5e0e-90d9-4e0a-96b9-6f5d4a674aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b271ced6-10d0-4df5-913f-cd92eb2a5575","keywords":null,"link":"/kkv/201731__brexit__kiurulo_city__frankfurt_es_dublin_gyoz__bye_bye_london","timestamp":"2017. augusztus. 06. 20:00","title":"Bye bye London","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b9db20-5a86-4f2d-a8c0-495677c3486b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közlekedési helyzetet ábrázoló grafika az elmúlt napokban felforgatta a Facebookot: a feltett kérdésünkre érkezett válaszok nagyon megoszlottak és komoly vitákat generáltak. Mutatjuk, hogy milyen az, amikor a KRESZ-t ismerők és az azt ismerni vélők vitába szállnak egymással.","shortLead":"Egy közlekedési helyzetet ábrázoló grafika az elmúlt napokban felforgatta a Facebookot: a feltett kérdésünkre érkezett...","id":"20170806_a_het_kerdese_es_ami_mogotte_van_az_autonak_vagy_a_busznak_van_elsobbsege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1b9db20-5a86-4f2d-a8c0-495677c3486b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c44522-4919-4950-b54b-db7e0b20ce8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20170806_a_het_kerdese_es_ami_mogotte_van_az_autonak_vagy_a_busznak_van_elsobbsege","timestamp":"2017. augusztus. 06. 17:30","title":"A hét kérdése, és ami mögötte van: az autónak vagy a busznak van elsőbbsége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni a bizalmas banki adataikat, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB).","shortLead":"Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni a bizalmas banki adataikat, így feltételezhetően célzott...","id":"20170808_mnb_adathalaszat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7590f53-b839-42ae-97bf-3a5d70e23853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170808_mnb_adathalaszat","timestamp":"2017. augusztus. 08. 11:22","title":"Adathalászok vették célba három bank ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4353ce5-5af0-4451-a7ef-771da55a051c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hosszúszárnyú bálna rontott rá egy turistákat szállító hajóra az ausztrál partoknál, egy utas eszméletét vesztette, hárman csonttörést szenvedtek – közölte a hajó kapitánya hétfőn.","shortLead":"Hosszúszárnyú bálna rontott rá egy turistákat szállító hajóra az ausztrál partoknál, egy utas eszméletét vesztette...","id":"20170807_balna_hajo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4353ce5-5af0-4451-a7ef-771da55a051c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa45bbfe-8625-4aff-b092-5fc41f030c5c","keywords":null,"link":"/elet/20170807_balna_hajo","timestamp":"2017. augusztus. 07. 09:28","title":"Bálna emelt fel egy hajót, több turista is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]