Magyar Péter a munkácsi támadás után: Reméljük, Szijjártó Péter már bekérette „a más országok ügyeibe soha be nem avatkozó” Oroszország nagykövetét
Az ellenzéki pártok határozott fellépést várnak a kormánytól Oroszországgal szemben a munkácsi rakétatámadás után, Sulyok Tamás reakcióját pedig szégyennek tartják.
HVG
„Mélységes szomorúsággal értesültünk a Munkács városát és ezzel magyar honfitársainkat ért orosz rakétatámadásról. Jobbulást kívánunk a sérülteknek!” – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a munkácsi rakétatámadás után.
Erről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt írta: Sulyok Tamás „báb köztársasági elnök” mélységesen szégyellje magát, „mindig van lejjebb”. Hozzátette: „reméljük, Szijjártó Péter, mint a nemzettársaiért aggódó külügyminiszter, már bekérette »a más országok belügyeibe soha be nem avatkozó Oroszország« nagykövetét.”
Az esetet nem hagyta szó nélkül Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke sem, aki szerint „szégyen”, amit a köztársasági elnök tett. „Nézzétek Sulyok Tamás posztját! Egyszerűen kitörölte az orosz szót. Vajon Sulyok Tamás érzi, mennyire fájóan kínos, hogy a munkácsi rakétatámadás kapcsán nem meri leírni, hogy az oroszok voltak? Micsoda képmutatás az együttérzése! Mert valójában csak Orbán Viktorral hajlandó közösséget vállalni, a szervilitás csúcsa, amit csinál. Szégyen ez az ember!” – írta Facebook-oldalán.
Tompos Márton, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője Sulyok Tamással kapcsolatban azt közölte: „Innen is szeretném jelezni, hogy az internet nem felejt! Ez az ember totálisan méltatlan és alkalmatlan arra a hivatalra, amit visel”.
A jobbikos Adorján Béla azt írta: „Amikor ennyire közel kerül hozzánk a háború, amikor magyar életek vannak veszélyben, akkor nincs mire várnia Szijjártó Péternek: kéresse be az orosz és az ukrán nagykövetet is, és szólítsa fel a két országot a háború mielőbbi befejezésére!”