Magyar Péter a munkácsi támadás után: Reméljük, Szijjártó Péter már bekérette „a más országok ügyeibe soha be nem avatkozó” Oroszország nagykövetét

„Mélységes szomorúsággal értesültünk a Munkács városát és ezzel magyar honfitársainkat ért orosz rakétatámadásról. Jobbulást kívánunk a sérülteknek!” – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a munkácsi rakétatámadás után.

Csütörtök hajnalban ugyanis légi csapás érte a kárpátaljai magyarok által is lakott Munkácsot, a támadás egy üzemet ért, amelynek területén tűz keletkezett. A támadásban legalább tucatnyi ember megsérült, az állapotuk az eddigi hírek szerint stabil.

Az eset után Sulyok Tamás is együttérzését fejezte ki, de az államfő nem sokkal később módosította az az erről szóló Facebook-posztot: kihúzta a Munkács városát ért „orosz rakétatámadásról” szóló bejegyzéséből az „orosz” szót.

Sulyok Tamás kihúzta a Facebook-posztjából, hogy orosz rakéta csapódott be Munkácson A köztársasági elnök módosította a bejegyzését, így már csak az szerepel benne, hogy rakétatámadás érte a várost.

Erről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt írta: Sulyok Tamás „báb köztársasági elnök” mélységesen szégyellje magát, „mindig van lejjebb”. Hozzátette: „reméljük, Szijjártó Péter, mint a nemzettársaiért aggódó külügyminiszter, már bekérette »a más országok belügyeibe soha be nem avatkozó Oroszország« nagykövetét.”

Az esetet nem hagyta szó nélkül Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke sem, aki szerint „szégyen”, amit a köztársasági elnök tett. „Nézzétek Sulyok Tamás posztját! Egyszerűen kitörölte az orosz szót. Vajon Sulyok Tamás érzi, mennyire fájóan kínos, hogy a munkácsi rakétatámadás kapcsán nem meri leírni, hogy az oroszok voltak? Micsoda képmutatás az együttérzése! Mert valójában csak Orbán Viktorral hajlandó közösséget vállalni, a szervilitás csúcsa, amit csinál. Szégyen ez az ember!” – írta Facebook-oldalán.

Tompos Márton, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője Sulyok Tamással kapcsolatban azt közölte: „Innen is szeretném jelezni, hogy az internet nem felejt! Ez az ember totálisan méltatlan és alkalmatlan arra a hivatalra, amit visel”.

A jobbikos Adorján Béla azt írta: „Amikor ennyire közel kerül hozzánk a háború, amikor magyar életek vannak veszélyben, akkor nincs mire várnia Szijjártó Péternek: kéresse be az orosz és az ukrán nagykövetet is, és szólítsa fel a két országot a háború mielőbbi befejezésére!”