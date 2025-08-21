Letartóztattak egy ukrán állampolgárt Olaszországban az Északi Áramlat felrobbantásával összefüggésben

Olaszországban letartóztattak egy ukrán állampolgárt az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadások miatt – írja a Sky News a német ügyészség közleménye alapján. A férfit azzal gyanúsítják, hogy robbanószereket helyezett el az Oroszországból Németországba vezető gázvezetékeken a dán Bornholm-sziget közelében 2022-ben.

Az ügyészek szerint az illetőt éjszaka tartóztatták le Olaszország Rimini tartományában, a gyanúsítottat az akció egyik koordinátorának tartják.

2022 szeptemberének végén tisztázatlan eredetű robbanások rongálták meg az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetéket. A tettesek máig ismeretlenek, de szinte azonnal felmerült, hogy az oroszok állnak a támadás hátterében.

Olyan verzió is napvilágot látott, mely szerint az amerikaiak voltak a tettesek. Pár hónappal később aztán felmerült, hogy az ukránok állnak az akció mögött, ezt viszont Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen tagadta. Egy éve azonban a német Der Spiegel is erről a forgatókönyvről írt.

Az ügyben Dánia és Svédország is nyomozott, tavaly februárban azonban mindkét ország lezárta a nyomozást. Hivatalos felelős így továbbra sincs.

Nyitóképünk illusztráció: Munkálatok az Északi Áramlat 2 fektetésénél. Fotó: AFP / Bernd Wuestneck