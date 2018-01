[{"available":true,"c_guid":"96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos információból normális esetben is kevés áll rendelkezésre az amerikai a védelmi minisztérium által felküldött, titkos küldetést végrehajtó műholdról. De most, hogy a források komoly gondokat emlegetnek, még szűkszavúbb a hivatalos kommunikáció.","shortLead":"Hivatalos információból normális esetben is kevés áll rendelkezésre az amerikai a védelmi minisztérium által...","id":"20180108_spacex_falcon_9_zuma_muhold_elveszett_lezuhant_pletykak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a84000d-119b-46a7-869f-ef5c46955a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_spacex_falcon_9_zuma_muhold_elveszett_lezuhant_pletykak","timestamp":"2018. január. 08. 23:33","title":"Beütött a baj? Rögtön a fellövés után nyoma veszett a titkos küldetést teljesítő Zuma műholdnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b2806-f91f-4de9-9d0d-423bac8df958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Más hírességek pedig átrajzolt képekkel reagáltak a történtekre.","shortLead":"Más hírességek pedig átrajzolt képekkel reagáltak a történtekre.","id":"20180109_HM_","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e34b2806-f91f-4de9-9d0d-423bac8df958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a508dbbd-5b92-41ca-beef-0e500f8bbcb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_HM_","timestamp":"2018. január. 09. 11:35","title":"Szakított a H&M-mel az egyik legnagyobb amerikai hiphop/R&B-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e84d47-47d7-4612-b92d-c4579d2aea46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emel újabb vádat a rendező ellen a Los Angeles-i ügyészség, mivel az 1975-ben történt szexuális zaklatás, amelyről a közelmúltban tett feljelentést az áldozat, már elévült.","shortLead":"Nem emel újabb vádat a rendező ellen a Los Angeles-i ügyészség, mivel az 1975-ben történt szexuális zaklatás, amelyről...","id":"20180109_megussza_az_ujabb_vademelest_roman_polanski","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53e84d47-47d7-4612-b92d-c4579d2aea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5921e17-88a5-4034-84cd-76a42fad9eae","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_megussza_az_ujabb_vademelest_roman_polanski","timestamp":"2018. január. 09. 09:39","title":"Megússza az újabb vádemelést Roman Polanski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479128a0-f589-4aec-bc7d-11d458302ec6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Tank You” nevet viselő francia startup 2016 óta szállít házhoz üzemanyagot. Nagyon nehezen indult be az üzlet. ","shortLead":"A „Tank You” nevet viselő francia startup 2016 óta szállít házhoz üzemanyagot. Nagyon nehezen indult be az üzlet. ","id":"20180108_Mit_szolna_ha_a_benzinkutas_hazhoz_jonne_mint_a_pizzafutar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=479128a0-f589-4aec-bc7d-11d458302ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc48e41-caa2-465a-9709-0c988eadf182","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Mit_szolna_ha_a_benzinkutas_hazhoz_jonne_mint_a_pizzafutar","timestamp":"2018. január. 08. 11:25","title":"Mit szólna, ha a benzinkutas házhoz jönne, mint a pizzafutár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281a5a0c-ede3-40a5-b7bc-ade4447b1871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az érettségi tablókat kötetekbe gyűjtő nagykanizsai férfinak több politikus tablóképe is megvan. ","shortLead":"Az érettségi tablókat kötetekbe gyűjtő nagykanizsai férfinak több politikus tablóképe is megvan. ","id":"20180109_Latta_mar_Lazar_Janos_erettsegi_tablokepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281a5a0c-ede3-40a5-b7bc-ade4447b1871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c42ca1-3e87-4030-b57e-c9fa1dc483fe","keywords":null,"link":"/elet/20180109_Latta_mar_Lazar_Janos_erettsegi_tablokepet","timestamp":"2018. január. 09. 20:05","title":"Látta már Lázár János érettségi tablóképét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nagy popkulturális együttállás: ma van Elvis Presley és David Bowie születésnapja.","shortLead":"Nagy popkulturális együttállás: ma van Elvis Presley és David Bowie születésnapja.","id":"20180108_Elvis_Presley_David_Bowie_szuletesnap_januar_8","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57673269-fbce-42f0-94cf-9ff0326b0669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ea3b21-9964-49f0-af1f-1503ca878529","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_Elvis_Presley_David_Bowie_szuletesnap_januar_8","timestamp":"2018. január. 08. 10:52","title":"A rock and roll királya és a popzene nagy átváltozóművésze is ma ünnepelné születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aa68-2bc9-41b2-aea1-dad813c153b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb két hónapot kell várniuk a műtétre azoknak, akiknél endometriózist diagnosztizáltak – közölte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. ","shortLead":"Legfeljebb két hónapot kell várniuk a műtétre azoknak, akiknél endometriózist diagnosztizáltak – közölte a Nemzeti...","id":"20180108_neak_nem_igaz_hogy_ket_eves_a_varolista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aa68-2bc9-41b2-aea1-dad813c153b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ffc407-f6a3-419b-a701-0e888cd5c92e","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_neak_nem_igaz_hogy_ket_eves_a_varolista","timestamp":"2018. január. 08. 20:06","title":"Endometriózis: a hivatalos álláspont szerint nem igaz, hogy kétéves a várólista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cd41f3-31e8-4a4a-afc0-e60bede25e44","c_author":"Csanádi Márton","category":"nagyitas","description":"A pécsi, megyei feladatokat is ellátó Csorba Győző Könyvtárnak 283 településen vannak olvasói. Ezek többségében könyvtár működik, a legkisebb, zömmel zsákfalvakban pedig a könyvtárbuszos szolgáltatás kínál jó alternatívát. A könyvtár két mozgó járműve több ezer dokumentummal, nyomtatási és internetezési lehetőséggel várja az olvasókat, akik emellett a pécsi Tudásközpont milliós állományából is kérhetnek könyveket. A könyvtárbusz projektek célja a hátrányos helyzetű térségek könyvtári ellátása. A buszok kéthetente jutnak el egy-egy faluba, ahol másfél órán át állnak. Olyan helyeket is felkeresnek, ahol sokszor már a kisbolt és kocsma sincs. Van, ahol a másfél órás szolgáltatási idő éppen arra elég, hogy mindenki kivehesse a választott műveket, máshol esetleg csak két rendszeres vendég van, de ők több ember helyett is olvasnak. A polgármesteren és a kontaktszemély lelkesedésén is sok múlik: az utóbbi nem csak az áram és mosdó biztosításában segít, de figyelmezteti a feledékeny olvasókat a könyvtár érkezésére, vagy akár kölcsönöz is azoknak, akik épp nem érnek rá felkeresni a kamiont. A könyveknél azonban többet is visz a könyvtárosból és sofőrből álló személyzet: segítenek informatikai problémák megoldásában, álláshirdetésre való jelentkezésben, és a busz nem egyszer játszóházként is szolgál. Az olvasókat névről ismerik, a beszélgetések mindennapi problémáikról és örömeikről, a családtagok hogylétéről is szólnak. Ehhez a munkához nem elég a szakmai felkészültség, egy jó adag, az emberekre való nyitottságot is feltételez.","shortLead":"A pécsi, megyei feladatokat is ellátó Csorba Győző Könyvtárnak 283 településen vannak olvasói. Ezek többségében...","id":"20180108_Nemcsak_a_konyvtar_a_segitseg_is_hazhoz_megy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66cd41f3-31e8-4a4a-afc0-e60bede25e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2817d1-33a9-42a5-807b-a179a09bc8a2","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180108_Nemcsak_a_konyvtar_a_segitseg_is_hazhoz_megy","timestamp":"2018. január. 08. 12:15","title":"Nemcsak a könyvek, a segítség is házhoz megy a könyvtárbusszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]