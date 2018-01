[{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy turisztikai álmokkal van tele a fejlesztési miniszter városa.","shortLead":"Nagy turisztikai álmokkal van tele a fejlesztési miniszter városa.","id":"20180117_Egzotikus_szegenynegyedet_es_sarkanyvarost_is_terveznek_Kisvardara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afa3104-2b31-4ed1-8f07-a62dbcdd72c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180117_Egzotikus_szegenynegyedet_es_sarkanyvarost_is_terveznek_Kisvardara","timestamp":"2018. január. 17. 15:02","title":"Egzotikus szegénynegyedet és sárkányvárost is terveznek Kisvárdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66edf8b-1f9b-4a7e-baa8-ca2a7794a432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka meglepően rövid idő után vadonatújra cseréli aktuális kompakt SUV modelljét. ","shortLead":"A bajor márka meglepően rövid idő után vadonatújra cseréli aktuális kompakt SUV modelljét. ","id":"20180118_nem_titok_tobbe_meg_iden_jon_az_uj_bmw_x4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d66edf8b-1f9b-4a7e-baa8-ca2a7794a432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88437564-42dc-4ac3-afb8-130b36a4b2f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180118_nem_titok_tobbe_meg_iden_jon_az_uj_bmw_x4","timestamp":"2018. január. 18. 13:29","title":"Nem titok többé, még idén jön az új BMW X4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481b016-4ce9-411d-a9b9-f114e5cf35de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Soros-ellenes politikai szlogenek mellé beleférhet a kormánynak egy olyan lépés is, amely valódi mélyütés lehet a civileknek.","shortLead":"A Soros-ellenes politikai szlogenek mellé beleférhet a kormánynak egy olyan lépés is, amely valódi mélyütés lehet...","id":"20180117_Bevandorlasszervezesi_illetekkel_talalna_fogast_Soroson_es_a_civileken_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6481b016-4ce9-411d-a9b9-f114e5cf35de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556b80ff-7160-48d4-a83b-78b174e40eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_Bevandorlasszervezesi_illetekkel_talalna_fogast_Soroson_es_a_civileken_a_kormany","timestamp":"2018. január. 17. 09:33","title":"Bevándorlásszervezési illetékkel találna fogást Soroson és a civileken a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0eb12a-76e0-4672-ac7e-bcf2f3e0ff70","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, az év első két hetében ezrek fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, szerinte a járvány küszöbén áll az ország. ","shortLead":"Az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, az év első két hetében ezrek fordultak orvoshoz influenzaszerű...","id":"20180117_Vigyazzon_magara_most_mar_tenyleg_majdnem_itt_az_influenzaszezon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0eb12a-76e0-4672-ac7e-bcf2f3e0ff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad89055f-79bf-4812-9a02-03f6fab9f213","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Vigyazzon_magara_most_mar_tenyleg_majdnem_itt_az_influenzaszezon","timestamp":"2018. január. 17. 15:16","title":"Vigyázzon magára, most már tényleg majdnem itt az influenzaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54146d67-f18e-4bd8-8f38-c77712744428","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decemberben törölte magát az Instagramról, de most diadalmasan visszatért a négyszeres Forma–1-es világbajnok.","shortLead":"Decemberben törölte magát az Instagramról, de most diadalmasan visszatért a négyszeres Forma–1-es világbajnok.","id":"20180117_Mindenki_megnyugodhat_Lewis_Hamilton_elokerult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54146d67-f18e-4bd8-8f38-c77712744428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d13a64-2e94-44c4-a506-63ed6220ebbb","keywords":null,"link":"/elet/20180117_Mindenki_megnyugodhat_Lewis_Hamilton_elokerult","timestamp":"2018. január. 17. 12:20","title":"Mindenki megnyugodhat, Lewis Hamilton előkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál aranylabdás a következő szezont már úgy csapatában kezdheti, és Benzema, valamint Bale napjai is meg lehetnek számlálva a Realnál, amely viszont figyeli Neymart, Hazard-t és Lewandowskit is.","shortLead":"A portugál aranylabdás a következő szezont már úgy csapatában kezdheti, és Benzema, valamint Bale napjai is meg...","id":"20180117_ronaldo_perez_real_madrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54479c1-6605-4e54-9fa1-b29ed2956c08","keywords":null,"link":"/sport/20180117_ronaldo_perez_real_madrid","timestamp":"2018. január. 17. 10:47","title":"Itt az idő, hogy Ronaldo elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ is felelős azért, hogy anarchisták támadták meg az ÁSZ-t, áll a szervezet reakciójában, miután Gulyás Márton és a Közös Ország Mozgalom lefestékezte a számvevőszék épületét. Az ÁSZ mindenkit nyugalomra int.\r

\r

","shortLead":"A TASZ is felelős azért, hogy anarchisták támadták meg az ÁSZ-t, áll a szervezet reakciójában, miután Gulyás Márton és...","id":"20180117_Anarchistak_tamadtak_meg_az_ASZt__a_szervezet_reagalt_Gulyasek_akciojara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d0d5a9-5477-49d3-9190-e2875eb642e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Anarchistak_tamadtak_meg_az_ASZt__a_szervezet_reagalt_Gulyasek_akciojara","timestamp":"2018. január. 17. 14:36","title":"Anarchisták támadták meg az ÁSZ-t – a szervezet reagált Gulyásék akciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Texastól Maine államig ítéletidő tombol, a légitársaságok egymás után függesztették fel járataikat. Több államban bezárták az iskolákat, hivatalokat, akadozik az áramszolgáltatás is.","shortLead":"Texastól Maine államig ítéletidő tombol, a légitársaságok egymás után függesztették fel járataikat. Több államban...","id":"20180117_lezarasok_riadok_kaosz_ujabb_viharhullam_sopor_vegig_az_egyesult_allamokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ca6031-c354-4a48-9c44-26e933ee6665","keywords":null,"link":"/vilag/20180117_lezarasok_riadok_kaosz_ujabb_viharhullam_sopor_vegig_az_egyesult_allamokon","timestamp":"2018. január. 17. 07:30","title":"Lezárások, riadók, káosz: újabb viharhullám söpör végig az Egyesült Államokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]