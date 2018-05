Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebook nagyon komolyan gondolja, hogy kriptovalutát készít.","shortLead":"A Facebook nagyon komolyan gondolja, hogy kriptovalutát készít.","id":"20180512_facebook_kriptovaluta_bitcoin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ae6bb6-3df4-4b6c-b337-c9b2ef76832f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_facebook_kriptovaluta_bitcoin","timestamp":"2018. május. 12. 08:35","title":"A Facebook tényleg saját pénzrendszert fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","shortLead":"Középszinten 180, emelt szinten 240 percet kapnak a megoldásra a diákok.","id":"20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606246db-7011-4e79-829d-21c388db7245","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_nemet_irasbelikkel_folytatodnak_az_erettsegik","timestamp":"2018. május. 11. 05:13","title":"A német írásbelikkel folytatódnak az érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy függ össze a rasszizmus a mosdóhasználattal? A Starbucks a saját kárán tanulta meg.","shortLead":"Hogy függ össze a rasszizmus a mosdóhasználattal? A Starbucks a saját kárán tanulta meg.","id":"20180512_Van_egy_kis_WCpara_a_Starbucksnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d9af01-e573-434a-aa40-98f5e29479d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Van_egy_kis_WCpara_a_Starbucksnal","timestamp":"2018. május. 12. 08:40","title":"Van egy kis WC-para a Starbucksnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a0404c-57c4-4e14-9e61-5ed2abf576ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag havonta jelennek meg a Boston Dynamics fejlesztéseinek legújabb fejleményei. Most a legutóbb még csak a laborban megdolgoztatott Atlas nevű emberszabású robotot láthatjuk, amint kiszabadult a természetbe: kocog, felmegy az emelkedőn és átugorja a keresztbe fekvő fatörzset. ","shortLead":"Gyakorlatilag havonta jelennek meg a Boston Dynamics fejlesztéseinek legújabb fejleményei. Most a legutóbb még csak...","id":"20180512_Leesik_az_allunk_videon_ahogy_a_szabadban_kocog_az_Atlas_emberszabasu_robot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9a0404c-57c4-4e14-9e61-5ed2abf576ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c1f309-885f-4ef2-9dd8-72a6afe272bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_Leesik_az_allunk_videon_ahogy_a_szabadban_kocog_az_Atlas_emberszabasu_robot","timestamp":"2018. május. 12. 11:20","title":"Leesik az állunk: videón, ahogy a szabadban kocog az Atlas emberszabású robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A gonosz ábrázatú, öntudatra ébredő robotok képével illusztrált, szenzációhajhász cikkek frappáns módon foglalják össze mindazt, amitől az MI-kutatók NEM tartanak – véli az MIT fizikaprofesszora, Max Tegmark.","shortLead":"A gonosz ábrázatú, öntudatra ébredő robotok képével illusztrált, szenzációhajhász cikkek frappáns módon foglalják össze...","id":"20180511_Tenyleg_gonosz_robotok_fenyegetik_az_emberiseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba958e1c-572f-41fa-9ae9-aa8a44c79cde","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180511_Tenyleg_gonosz_robotok_fenyegetik_az_emberiseget","timestamp":"2018. május. 11. 21:09","title":"Tényleg gonosz robotok fenyegetik az emberiséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap olyan tervekhez jutott hozzá, amelyek megerősítik, hogy sportkomplexumot alakítanak ki a területen. ","shortLead":"A lap olyan tervekhez jutott hozzá, amelyek megerősítik, hogy sportkomplexumot alakítanak ki a területen. ","id":"20180511_nepszava_sportpalyak_lesznek_a_hos_utcai_getto_helyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255a3c11-ba1f-4a66-b00a-875b0c7075ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_nepszava_sportpalyak_lesznek_a_hos_utcai_getto_helyen","timestamp":"2018. május. 11. 06:35","title":"Népszava: Tényleg sportpályákat építenek a Hős utcai gettó helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszövetség szerint ez is kevés a munkaerőhiány orvoslására.","shortLead":"A szakszövetség szerint ez is kevés a munkaerőhiány orvoslására.","id":"20180511_Megint_lehet_ingyen_kamionsofornek_tanulni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d599dfa-717a-45da-a4c8-4844293b4a31","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Megint_lehet_ingyen_kamionsofornek_tanulni","timestamp":"2018. május. 11. 11:08","title":"Megint lehet ingyen kamionsofőrnek tanulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19451017-76b5-4093-9fb6-b9609de9e048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És persze ő a legszexibb férfi. És mindig nyer.","shortLead":"És persze ő a legszexibb férfi. És mindig nyer.","id":"20180512_Most_mar_biztos_Zlatan_Ibrahimovic_a_legjobb_szinesz_az_univerzumban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19451017-76b5-4093-9fb6-b9609de9e048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb55bf-2a1b-4965-a0f3-60bad3c22084","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Most_mar_biztos_Zlatan_Ibrahimovic_a_legjobb_szinesz_az_univerzumban","timestamp":"2018. május. 12. 13:30","title":"Most már biztos: Zlatan Ibrahimovic a legjobb színész az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]