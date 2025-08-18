Az orosz nagykövet válaszolt Magyar Péternek, azt állítja, ők nem avatkoznak bele más országok belügyeibe

A napokban tiltakozó levelet küldött Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Oroszország Budapestre akkreditált nagykövetének, Jevgenyij Sztanyiszlavovnak azután, hogy augusztus 13-án megjelent egy közlemény az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján arról, hogy Brüsszel Magyar Pétert akarja kormányfőnek, és ennek eléréséhez anyagi hátteret is biztosít. A közleményt akkor a magyar állami hírügynökség, az MTI kritika nélkül lehozta.

Sztanyiszlavov hétfőn reagált Magyar levelére, ezt a Facebookon is megosztotta. Az orosz nagykövet szerint az SZVR jelentése magáért beszél és nem igényel további magyarázatot, teljes mértékben érthető és világos. A nagykövet megismétel néhány állítást, amely már a hírszerző szolgálat szövegében is olvasható volt, például arról, hogy az Európai Bizottság fontolóra veszi a „budapesti rendszerváltás” forgatókönyveit, a kijevi hatóságok pedig aktívan bekapcsolódtak a „magyar kormány lebontását” célzó kampányba.

„A közlemény elleni hivatalos tiltakozásával és magyar belügyeibe való beavatkozásáról szóló Oroszország ellen felemelt alaptalan vádjaival kapcsolatban felelősségteljesen kijelentem, hogy az országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe, és arra szólít fel mindenkit, hogy ugyanazt a vonalat kövessék” – üzente meg Magyarnak Sztanyiszlavov.

A Tisza Párt vezetője minderre a következőt reagálta a Facebookon:

„Ezek szerint három és fél éve háborút folytatni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást…”.

Magyar hozzátette, hogy különösebben nem érdemes kommentálni az orosz nagykövet levelét.

Szovjet időket idéző közleményben taglalja az orosz kémszolgálat, hogy az uniós vezetők Magyar Pétert akarják hatalomra juttatni A közleményt a magyar állami hírügynökség, az MTI is lehozta, ami annyiból nem meglepő, hogy nagyon sok átfedés van az orosz kémszolgálat véleménye és a magyar kormány hivatalos kommunikációja között.

Nyitókép: Lakos Gábor