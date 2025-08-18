Az ukrán külügyminiszter Szijjártónak:

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn bejelentette, hogy Ukrajna megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, emiatt leállt a kőolajszállítás. Szijjártó ezeket az állításokat Szorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatása alapján fogalmazta meg, és egy ponton egyfajta burkolt fenyegetést is megfogalmazott Kijev felé, emlékeztetve az ukrán vezetést arra, hogy Ukrajna is Magyarországon keresztül részesül áramellátásban.

Néhány órával később Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter reagált Szijjártó szavaira.

„Péter, nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte ezt a háborút, amit nem hajlandó befejezni. Magyarországnak évek óta mondják, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Ennek ellenére Magyarország minden erőfeszítést megtett, hogy fenntartsa függőségét Oroszországtól, még a teljes körű háború kitörése után is. Mostantól panaszait – és fenyegetéseit – moszkvai barátainak küldheti” – írta az ukrán külügyminiszter az X-en.

Peter, it is Russia, not Ukraine, who began this war and refuses to end it. Hungary has been told for years that Moscow is an unreliable partner. Despite this, Hungary has made every effort to maintain its reliance on Russia. Even after the full-scale war began. You can now send… https://t.co/yvMq8slTG0 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 18, 2025

Az ukrán vezérkar egyébként múlt héten közölte, hogy a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló legnagyobb szivattyúállomások egyikét találták el Oroszországban, a Brjanszki területen. Az akkor okozott károkat azóta helyrehozták, a magyar külügyminiszter hétfői bejegyzése azonban egy újabb támadásról szól. Szijjártó úgy tudja orosz információk alapján, hogy a szakemberek már dolgoznak a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomás helyreállításán, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

Szijjártó az oroszoktól úgy tudja, az ukránok támadása miatt leállt a kőolajszállítás, és belengetett egy fenyegetést Kijev számára A külügyminiszter szerint Moszkva sem tudja megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP