Agyvérzést kapott a budapesti állatkertben élő kistigris, Szása

Aggasztó hírekkel jelentkezett hétfőn a Fővárosi Állatkert: Szása, ez egyik tavasszal született hím szibériai tigris a napokban rosszul lett a kifutóban, miközben a testvérével, a Léna nevű nőstény kistigrissel játszott – írják a Facebookon. A gondozók gyorsan észrevették a bajt és akcióba léptek: elválasztották a kölyköktől Ágnes, az anyatigrist, hogy az orvosi csapat megkezdhesse Szása ellátását.

Szását, a kistigrist ellátják a Fővárosi Állat- és Növénykertben Facebook / Fővárosi Állat- és Növénykert

A kistigris azóta volt CT és MRI vizsgálaton is, de az eredmények nem túl biztatók: Szásának több epilepsziás rohama volt, majd agyvérzést kapott.

„A képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában és agyi ödémát. Orvosaink mindent megtesznek, folyamatos orvosi ellátás mellett állandóan felügyelik állapotát. Sajnos nem vagyunk túl a nehezén, kérdéses Szása gyógyulása” – olvasható az állatkert oldalán.

Szását vizsgálják az állatkertben Facebook / Fővárosi Állat- és Növénykert

Júniustól láthatja a nagyközönség a Fővárosi Állat- és Növénykertben április 13-án született kistigriseket. Ágnes, az anyuka most először adott életet utódoknak.

Nyitókép: Facebook / Fővárosi Állat- és Növénykert